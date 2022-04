Bloomberg podaje zaskakujące informacje dotyczące poparcia dla Władimira Putina wśród rosyjskich dygnitarzy. Okazuje się, że rośnie liczba przeciwników dyktatora.

Władimir Putin z całą zaciekłością zdecydował się o kontynuowania działań wojennych w Ukrainie. Tym razem Rosjanie próbują złamać opór lokalnych wojsk w Donbasie. Putin uważa, że tego typu operacja była konieczna po to, by chronić miejscową ludność. Jeszcze bardziej kuriozalnie brzmią tłumaczenia, iż Rosja niesie w Donbasie… pokój.

Okazuje się jednak, że w Moskwie nie wszyscy popierają plan agresji na Ukrainę. Pisze o tym Bloomberg, który podaje, iż powiększa się grupa przeciwników Putina wśród rosyjskich dygnitarzy. – Niewielka, ale rosnąca liczba wysokich rangą urzędników Kremla po cichu kwestionuje decyzję Putina o rozpoczęciu wojny. Na razie ci ludzie nie widzą jednak szans na zmianę kursu – pisze dziennikarz Bloomberga Scott Rose.

Scott Rose, na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter, dodaje również, że przeciwnicy rozpoczęcia wojny w Ukrainie uważają, że decyzja Putina doprowadzi do wieloletniej izolacji Rosji na arenie światowej.

Twierdzą także, iż działania wojenne dodatkowo eskalować będą napięcie pomiędzy Rosją a Zachodem. Rose przyznaje również, iż krytycy rosyjskiego dyktatora podnoszą również, że lokalna gospodarka zostanie „okaleczona”, a bezpieczeństwo zostanie „zagrożone”.

