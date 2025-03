Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził, że Władimir Putin spotkał się z wysłannikiem Donalda Trumpa. Głos w tej sprawie zabrał także Anton Geraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych.

– Putin przyjął wczoraj wieczorem specjalnego wysłannika Trumpa, Witkoffa. Nie podano jeszcze godziny rozmowy Putina z Trumpem, zostanie ona podana po sprawozdaniu Witkoff dla prezydenta USA – powiedział Pieskow odpowiadając na pytania dziennikarzy agencji TASS.

Nieco więcej informacji, chociaż należy uznać je za nieoficjalnie i niepotwierdzone, podaje Anton Geraszczenko, który pełni funkcję doradcy ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. On również mówi o rozmowach Steve’a Witkoffa.

– Steve Witkoff (podobno) prowadził negocjacje w Moskwie i opuścił Rosję, aby omówić wyniki z prezydentem Trumpem. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz powiedział, że są podstawy do 'ostrożnego optymizmu’. Nie było żadnych oficjalnych oświadczeń ze strony Stanów Zjednoczonych ani Rosji na temat wyników negocjacji – napisał Geraszczenko w serwisie „X”.

