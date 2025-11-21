Władimir Putin zabrał głos ws. planu pokojowego dla Ukrainy. Rosyjski dyktator skomentował amerykańską propozycję zawierającą 28 punktów.

Przypomnijmy, że w piątek, 21 listopada, portal Axios ujawnił szczegóły planu pokojowego opracowanego przez przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. To 28-punktowy zestaw propozycji dla Ukrainy i Rosji.

Z treści punktów wynika, że jest on zdecydowanie korzystniejszy dla Rosji. Ukraina musiałaby się m.in. zrzec terytoriów: Krymu, Ługańska i Doniecka. Obecne linie frontu w Chersoniu i Zaporożu stałyby się trwałą granicą, zaś część obwodu donieckiego stałaby się strefą buforową. Na tym jednak nie koniec. Ukraińcy – w zamian za gwarancje bezpieczeństwa – musieliby ograniczyć liczebność armii do 600 tys. żołnierzy i nałożyć na siebie zakaz wstępowania do NATO.

Z drugiej strony, propozycja zawiera szereg korzyści dla Rosji. Moskwa przestałaby być obejmowana pakietem sankcji i włączona do szeregu projektów na rzecz rozwoju gospodarki.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Putin komentuje

Głos ws. planu pokojowego dla Ukrainy zabrał Władimir Putin. Rosyjski dyktator po raz pierwszy skomentował propozycję, którą ujawniono w piątek 21 listopada. Jak ją ocenia? Potwierdził, że plan został przekazany Rosji. Dodał też, że jego założenia zostały omówiony przed spotkaniem z Donaldem Trumpem na Alasce. Rosja potwierdziła wówczas, że zgadza się z amerykańskimi propozycjami.

– 28-punktowy plan dla Ukrainy mógłby stać się podstawą ostatecznego porozumienia pokojowego, ale jego tekst nie jest szczegółowo omawiany z Rosją – powiedział Putin komentując medialne doniesienia.

Takie stanowisko rosyjskiego przywódcy wpisuje się w szerszą strategię Moskwy, która stara się przedstawiać siebie jako stronę gotową do rozmów, jednocześnie nie rezygnując z presji militarnej i politycznej. Komentarz Putina pokazuje też, jak istotne dla Rosji jest wpływanie na narrację wokół ewentualnych rokowań. W praktyce oznacza to, że każda propozycja pokojowa będzie wymagać nie tylko międzynarodowych gwarancji, ale także realnej woli wszystkich stron, by doprowadzić do trwałego zakończenia działań wojennych.

Przeczytaj również: