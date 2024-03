Prof. Piotr Grochmalski w programie „Lepsza Polska” w Polsat News ocenił, że Władimir Putin od samego początku rządów planował wojnę. Zdaniem eksperta rosyjski przywódca wyznaczył obecnie Polskę, jako państwo kluczowe „w wymiarze nienawiści”.

Dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych przypomniał początki rządów Putin. „7 maja 2000 roku Putin objął władzę. 13 maja podpisał rozporządzenie o podziale Rosji na okręgi federalne tworząc centralny okręg federalny. To jest dzisiaj moskiewski okręg wojskowy” – przypomniał.

„Stworzył perspektywę strategiczną, która mówi „rozpocznę wojnę”. Ta strategia doprowadziła do wojny, która dzisiaj jest zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa Europy i Polski, ale i dla istnienia Polski” – dodał prof. Grochmalski.

Ekspert uważa, że rosyjski prezydent od wielu lat buduje wśród Rosjan nienawiść do Polski. „Nie zdajemy sobie sprawy, że w 2004 roku Putin wyznaczył Polskę jako państwo kluczowe w wymiarze nienawiści, wrogości, jaki ma być budowany w Rosji wobec państw Zachodu. Polska miała być kluczowa” – ocenił.

Grochmalski przypomniał m.in. ustanowienie rosyjskiego święta w rocznicę wydalenia Polaków z Kremla w 1612 r. „Od 2004 roku uczy się Rosjan nienawiści do Polski. Ten proces postępuje, w tej chwili jest bardzo podobny do tego, co Rosjanie robili z Ukraińcami, znienawidzając ten naród” – powiedział.

„Słynne „mein kampfy” Putina z lipca 2001 roku, kiedy on już w zasadzie przestawił scenariusz agresji na Ukrainę. I co istotne, drugim państwem, najczęściej wymienianym i narodem, była Polska i Polacy” – podkreślił prof. Grochmalski.

Źr. Polsat News