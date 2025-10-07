Politolog Krzysztof Łapiński skomentował medialne spekulacje dotyczące przyszłości Donalda Tuska na stanowisku premiera.

W rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że choć pojawiają się głosy sugerujące, że Radosław Sikorski mógłby go zastąpić, to nikt nie zmusi Tuska do takiej decyzji. To on pozostaje bowiem liderem partii.

– I nie sądzę, żeby zamierzał rezygnować. Być może, jeśli uzna pod koniec kadencji, że to nada nową dynamikę jego ugrupowaniu, to tak. On jest w tej komfortowej sytuacji, co Jarosław Kaczyński – nikt nie może go zmusić do tej decyzji – powiedział Łapiński.

Ekspert zwrócił uwagę, że ewentualna zmiana premiera nie jest obecnie realnym tematem, a spekulacje medialne mają charakter czysto teoretyczny. W jego ocenie decyzje personalne w Koalicji Obywatelskiej będą wynikać z wewnętrznych ustaleń i politycznych kalkulacji, a nie presji zewnętrznej.

Łapiński podsumował, że choć w mediach pojawiają się spekulacje o ewentualnym zastępstwie Tuska przez Sikorskiego, to wszelkie decyzje w tej sprawie zależą wyłącznie od samego Tuska. Podkreślił, że obecnie nie widać realnej potrzeby zmiany premiera, a medialne dyskusje mają charakter teoretyczny.

