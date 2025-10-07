Na ulicach Elbląga doszło do dramatycznego pościgu, w trakcie którego padły strzały z broni. Żołnierz uciekał przed Żandarmerią Wojskową, która starała się go zatrzymać w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa.

O szczegółach zdarzenia mówił ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, cytowany przez Polsat News.

„Około godz. 16 żołnierze z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu działając na podstawie postanowienia prokuratora usiłowali zatrzymać na terenie tego miasta żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia na szkodę jednostki wojskowej” – mówił.

Żołnierz nie zamierzał jednak stosować się do poleceń i zaczął uciekać. „Rozpoczęto pościg. Na ul. Obrońców Pokoju podejrzewany próbował potrącić jednego z żandarmów. W tym momencie żołnierze Żandarmerii Wojskowej oddali strzały ostrzegawcze i wobec braku reakcji prowadzącego samochód, który zagrażał realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, przestrzelili opony w jego pojeździe i zatrzymali go” – relacjonuje rzecznik.

Na szczęście nikt nie ucierpiał. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Źr. Polsat News