Posłanka Klaudia Jachira poinformowała we wtorek, że została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Według Jachiry decyzja ma związek ze złożonymi przez nią poprawkami do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który Sejm procedował we wrześniu.

– Trzy tygodnie temu przy okazji ustawy o pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie '800 plus’ przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Poprawki nie znalazły większości w Sejmie, ja zostałam za to zawieszona przez klub KO – napisała posłanka w swoich social mediach.

Jachira wyraziła jednocześnie zadowolenie, że jej propozycje wywołały debatę na temat zmian w programie 800 plus, która dotarła nawet do rządu.

– Jak widać kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem. Pomoc z publicznych pieniędzy powinna iść do najbardziej potrzebujących lub powinniśmy inwestować je w rozwiązania systemowe — dodała posłanka.

Klaudia Jachira zawieszona. Koalicja Obywatelska tłumaczy

12 września Sejm uchwalił nowelizację kilku ustaw, mającą na celu weryfikację prawa do świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców oraz określenie warunków pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Nowe przepisy przewidują m.in. przedłużenie legalności pobytu Ukraińców do 4 marca 2026 r. oraz uszczelnienie systemu wypłat świadczeń, w tym powiązanie programu 800 plus z aktywnością zawodową.

Wcześniej nad projektem pracowała sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. To właśnie tam odrzucono poprawki zgłoszone przez Klaudię Jachirę. Posłanka proponowała, by świadczenie 800 plus było uzależnione od aktywności zawodowej nie tylko cudzoziemców, ale także polskich rodzin. Po odrzuceniu tych poprawek przez komisję, Jachira zgłosiła je jako wnioski mniejszości.

Serwis Wirtualna Polska cytuje wypowiedź rzeczniczki klubu KO Doroty Łobody, która podkreśliła, że propozycje Jachiry są niezgodne ze stanowiskiem Koalicji Obywatelskiej. – My nie planujemy żadnych zmian w świadczeniu 800 plus dla obywateli polskich — zaznaczyła. Jak wyjaśniła, Jachira została poproszona o wycofanie poprawek, czego nie zrobiła, a następnie wystąpiła na sejmowej mównicy, podtrzymując swój wniosek. To mogło zostać odebrane jako oficjalne stanowisko klubu — zauważyła Łoboda.

