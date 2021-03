Reprezentantem Polski podczas tegorocznej Eurowizji będzie Rafał Brzozowski. Popularny piosenkarz i prezenter telewizyjny powalczy w konkursie w Rotterdamie wykonując utwór „The Ride”. W sieci opublikowano już oficjalny klip promujący singiel.

Rafał Brzozowski odniósł się do nominacji w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. „Sytuacja, która teraz się wydarzyła, jest dla mnie bezprecedensowa” – mówi muzyk na nagraniu. „Cieszę się strasznie, że piosenka „The Ride” została wybrana jako ta, która będzie walczyć o miano najlepszej w Europie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten występ był po prostu turboturbowspaniały” – dodał.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Rotterdamie. Półfinały zaplanowano na 18 i 20 maja, a finał – na 22 maja.

Rafał Brzozowski

Jak informuje strona Eurowizja.org, Rafał Brzozowski karierę podjął w 2002 roku, zdobywając wyróżnienie w formacie Szansa na Sukces. W roku 2011 brał udział w programie The Voice of Poland, w którym trafił do drużyny Andrzeja Piasecznego (Eurowizja 2001). Choć rywalizację zakończył w półfinale programu, wkrótce stał się gwiazdą za sprawą przeboju Tak blisko. W 2012 roku wydał debiutancki album pod tym samym tytułem.

Po sukcesie albumu przystąpił do pracy nad kolejnym krążkiem, Mój czas. Od 2014 roku z kariery muzycznej przeszedł przede wszystkim do udziału w programach telewizyjnych. Wystąpił w Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami, a od 2017 roku prowadzi liczne formaty TVP, m.in. koncerty sylwestrowe. Prowadził też teleturniej Koło fortuny, po czym zamienił się miejscami z Norbim, który prowadził teleturniej Jaka to melodia?. W 2020 roku zdobył Telekamerę w kategorii osobowość telewizyjna i wydał nowy singiel Gentleman.

