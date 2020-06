Nie jestem Waszym wrogiem. Nie ma we mnie także nienawiści – przekonuje Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta napisał list do sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Na pismo zareagował Patryk Jaki. Eurodeputowany podsumował główne tezy prezydenta Warszawy.

Rafał Trzaskowski odpowiedział na list Jarosława Kaczyńskiego do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy skierował do sympatyków partii rządzącej własne pismo, w którym wyjaśniał, że zależy mu na ponadpartyjnym porozumieniu. „Nie możemy pozwolić na to, żeby kolejny raz wygrały podziały” – zauważył.

Według kandydata KO w Polsce możliwa jest kulturalna debata i merytoryczny spór o wartości. „Domyślam się, że większość z Państwa może być zaskoczonych moim listem. Dużo czasu musi upłynąć, żebyśmy znów zaczęli prowadzić normalny spór o wartości i sprawy merytoryczne. Bez nienawiści i agresji” – podkreślił.

Trzaskowski zwrócił uwagę, jak jest postrzegany przez wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego. „Nie mam problemu z tym, że postrzegacie mnie jako przeciwnika politycznego, nie patrzcie proszę jednak na mnie jak na wroga, bo nie jestem Waszym wrogiem. Nie ma we mnie także nienawiści” – zapewnił.

Patryk Jaki odpowiada kandydatowi Koalicji Obywatelskiej: „Dlatego zatrudniłem twórcę Soku z Buraka”

List Trzaskowskiego do PiS spotkał się z reakcją polityków partii rządzącej. Patryk Jaki postanowił „doprecyzować” główne tezy zawarte w piśmie. „Zawsze szukałem kompromisu – dlatego wyrzuciłem z miejskiego lokalu Fundację Prolife a dałem miejsca dla organizacji LGBT” – napisał.

„Chcę walczyć z nienawiścią – dlatego zatrudniłem twórcę Soku z Buraka. – Chcę uczciwej rozmowy-dlatego nie odpowiadam na pytanie mediów innych niż liberalne. A przeciwne mi-zamknę. – Chcę pojednania-dlatego moje zaplecze wyrzuca księdza i opłatek z R.Miasta” – przekonuje polityk.

Na koniec zestawił zapewnienie Trzaskowskiego, że nie chce kryzysu z brakiem realizacji obietnic przedwyborczych. „Mnie przekonał” – podsumował ironicznie eurodeputowany.

Źródło: Facebook, Twitter