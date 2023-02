Znany raper Jakub „Kubańczyk” Flas w ostrym tonie skomentował zachowania części komentatorów po śmierci Mateusza Murańskiego. Część komentujących wskazuje, że związek ze śmiercią 29-latka ma fala hejtu, jaka się na niego wylewała.

Śledczy nie podali oficjalnej przyczyny śmierci Murańskiego. Nie brakuje jednak komentarzy, że związek z nią może mieć ogromny hejt, jak spadał na 29-latka. Sugerował to m.in. Arkadiusz Tańcula, były rywal „Murana” i jego znajomy.

Tymczasem do sprawy odniósł się znany raper Jakub „Kubańczyk” Flas. „Ja nie wiedziałem, że my mamy tylu świetnych psychologów wykwalifikowanych. Zaje…, co udzielają porad online, nawet się okazuje na IstaStories. Szczególnie w tym dniu dzisiejszym, bardzo smutnym” – powiedział we wstępie Kubańczyk.

„A gdzie wyście ku… byli, jak ci ludzie was potrzebowali?! Ha! Wtedy pewnie się śmialiście. Teraz łatwo sobie lajków nabić, nie?” – pyta retorycznie raper.

„Tam już widzę niektóre osoby idą, tak jak Magical (popularny patostreamer – przyp. red.), że pod każdym postem, gdzie jest zdjęcie Mateusza czy tam gdzieś informacja o Mateuszu, to on się pojawia, żeby tylko trochę lajków zdobyć. Bardzo obrzydliwe, ale zróbcie rachunek sumienia” – powiedział Kubańczyk.

Na koniec przyznał, że sam również niejednokrotnie zmagał się z takimi atakami. Przekazał też wyrazy współczucia.

Źr. WP Sportowe Fakty