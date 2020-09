Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Komunikaty rozsyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które ostrzega przed możliwością wystąpienia gwałtownych zjawisk meteorologicznych.

RCB ostrzega, że w najbliższych godzinach mogą nastąpić bardzo dynamiczne zmiany pogody. Silne porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość nawet 75-80 kilometrów na godzinę. Pojawią się także intensywne opady, które lokalnie mogą sięgać nawet 70 mm.

Uwaga❗@IMGWmeteo wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu 🌧 oraz silnym deszczem z burzami ⛈.



Porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h, a opady deszczu lokalnie do 70 mm.



⬇ Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa ⬇ pic.twitter.com/pdi7FphqBR — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 26, 2020

Ulewy mogą wystąpić w woj. dolnośląskim oraz w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenie 1. stopnia (żółte) dla Dolnego Śląska obowiązuje do godziny 14, natomiast dla pozostałego obszaru do godzin popołudniowych w niedzielę. We wschodniej części woj. mazowieckiego i w woj. lubelskim od godziny 13 w sobotę do godz. 15 w niedzielę może wystąpić silny deszcz z burzami. IMGW ogłosił dla tego obszaru (pomarańczowe) ostrzeżenie 2. stopnia.

Uwaga na burze!

Dziś burze prognozowane są w pasie od północnego Podkarpacia i Lubelszczyzny po Pomorze Wschodnie, Warmię i Mazury. Nieco mniejsza szansa na burze oraz słabsze natężenie zjawisk im towarzyszących występować będzie w południowej połowie Podlasia i na wschodzie Mazur. Głównym zagrożeniem w burzach będą opady deszczu do 30 mm, punktowo 40 mm oraz porywy wiatru, które mogą osiągać do 75-80 km/h. Lokalnie może pojawić się opad drobnego gradu, do 2 cm średnicy. – ostrzega IMGW.

Prognoza na dziś 26.09.2020 w godzinach 8:00 do 20:00Dziś burze prognozowane są w pasie od północnego Podkarpacia i… Opublikowany przez Burza-Alert-IMGW Piątek, 25 września 2020

Nieco mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych burz dotyczyć będzie obszaru rozciągającego się od Mazowsza po Warmię, Mazury oraz wschodnią część Pomorza Wschodniego.

Źr. twitter; radiozet.pl; RCB; facebook