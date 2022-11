Wydaje się nam, że o ubezpieczeniach wiemy bardzo dużo. Jednak okazuje się, że nie do końca. Są pojęcia, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Takowym pojęciem jest regres ubezpieczeniowy, któremu chcielibyśmy się lepiej przyjrzeć. Przejdźmy do konkretów.

Definicja regresu ubezpieczeniowego

Regres ubezpieczeniowy jest roszczeniem, do którego ma prawo dany zakład ubezpieczeń. Na czym polega to roszczenie? Jest to nic innego jak żądanie od sprawy wypadku, czy też kolizji zwrotu wypłaconego odszkodowania poszkodowanym. Kiedy regres ubezpieczeniowy jest możliwy? Są to sytuacje, w których poszkodowany:

Wyrządził umyślnie szkodę,

Zbiegł z miejsca zdarzenia,

Nie posiadał uprawnień do kierowania mechanicznym pojazdem,

Wszedł w posiadanie samochodu wskutek pewnego przestępstwa.

Jak widać na powyższym przykładzie, zakład ubezpieczeń ma tak naprawdę prawo do regresu w danych sytuacjach. Ubezpieczeniowy regres może mieć jedynie pieniężny charakter. W żadnym wypadku nie może zostać skierowany do spadkobierców po ubezpieczonym, jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła już po śmierci poszkodowanej osoby.

Nie myli się tylko ten, co nic nie robi

Na pewno każda ze stron może popełnić pewien błąd. Towarzystwo ubezpieczeniowe także. Gdy jesteśmy osobą ubezpieczoną i otrzymaliśmy tak zwane regresowe wezwanie, to jeszcze to nie oznacza, że wcześniej otrzymane odszkodowanie będziemy musieli zwrócić.

Jak najbardziej możemy się bronić. Jest to jedynie możliwe, gdy mamy do tego pewne podstawy. Jakie z okoliczności powodują, że możemy uniknąć zapłacenia regresu? Takich sytuacji jest naprawdę sporo. Przykładem może być ucieczka z miejsca zdarzenia, która to została błędnie zinterpretowana. Co ciekawe, takie błędne interpretacje się zdarzają.

Jeśli jesteśmy pewni, że fakty są inne od tych, które opisuje ubezpieczyciel, to przygotujmy stosowne odwołanie od żądania zapłaty. Jednak musimy uzasadnić i to dokładnie swoją opinię. Opiszmy dokładnie zdarzenie. Nie możemy tego na pewno zrobić na kolanie. Może się zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe w pełni zaakceptuje nasze tłumaczenie. A co w sytuacji, w której się tak nie stanie? Musimy wówczas pamiętać, że mamy w pełni prawo dochodzenia wyjaśnień odnośnie do odszkodowania wypłacanego. Może się to wydawać nieco skomplikowane, ale naprawdę wygranie takiej sprawy jest możliwe. Czasami warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Jak widać, warto mieć wiedzę na różne tematy. Mając pojęcie o regresie ubezpieczeniowym, na pewno będziemy mniej zaskoczeni otrzymanym ewentualnie wezwaniem do zwrotu odszkodowania. Każdemu z kierowców radzimy zapoznać się z możliwością bezpośredniej likwidacji szkód. Warto znać swoje prawa. O BLS (bezpośredniej likwidacji szkód) możemy nieco więcej poczytać tutaj https://najtaniejuagenta.pl/bezposrednia-likwidacja-szkod-mozesz-niej-skorzystac/.

Im jest nasza wiedza szersza, tym w niektórych przypadkach będzie się nam łatwiej odnaleźć. Nigdy nie wiemy, kiedy posiadana wiedza się nam przyda w praktyce.

