O ponad 1,3 miliona kilometrów przekręcony został licznik ciężarówki – ujawnili funkcjonariusze z łódzkiej drogówki. Kierowca TIR-a został skontrolowany po zdarzeniu drogowym, do którego doszło na terenie Łodzi.

Wszystko zaczęło się od wezwania policjantów do zdarzenia drogowego w dniu 21 stycznia. Policjanci przybyli na ulicę Dąbrowskiego w Łodzi, gdzie samochód ciężarowy wjechał w torowisko tramwajowe. Funkcjonariusze sprawdzili wskazania drogomierza porównując je z zapisem w elektronicznej bazie i okazało się, że pobity został niechlubny rekord.

Drogomierz ciężarówki został przekręcony aż o 1 326 565 kilometrów. Do tej pory rekordzistą był kierowca zatrzymany na początku stycznia w Krakowie. W jego samochodzie licznik przekręcony był o milion kilometrów.

St. asp. Marzanna Boratyńska z KMP w Łodzi poinformowała, że za fałszowanie stanu drogomierza grozi do 5 lat więzienia. „Stan jego licznika nie zgadzał się o ponad 1 milion 360 tysięcy kilometrów. To bardzo dużo. Za fałszowanie stanu drogomierza grozi do 5 lat pozbawienia wolności zarówno dla zlecającego jak i wykonującego” – powiedziała.

Źr.: Wprost