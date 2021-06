Robert Lewandowski zamieścił szczery wpis na Facebooku. Zwrócił się w nim do wszystkich kibiców reprezentacji Polski.

W zakończonym dla Polaków turnieju Robert Lewandowski zdobył trzy gole. Jednego w zremisowanym meczu z Hiszpanią oraz dwie w przegranym starciu z reprezentacją Szwecji. Niestety, swojego bilansu podczas europejskiego czempionatu nie będzie mu dane poprawić.

Wśród kibiców panuje grobowa atmosfera. Fani liczyli bowiem na znacznie lepszą postawę podopiecznych Paulo Sousy. Tymczasem nas zawodnicy ugrali… zaledwie jeden punkt. Głos w tej sprawie zabrał wspomniany Lewandowski, który zamieścił na swoim profilu społecznościowym wpis.

„Wszyscy jesteśmy rozczarowani i zdajemy sobie sprawę, że ta historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej” – rozpoczyna swój komentarz zawodnik Bayernu Monachium, który znów musi obejść się smakiem podczas dużego turnieju.

Robert Lewandowski zwrócił się do Polaków

W dalszej części wpisu Lewandowski podkreśla, że zarówno on, jak i jego koledzy z zespołu dali z siebie wszystko. Niestety, nie przyniosło to oczekiwanego przez kibiców efektu i reprezentacja Polski musiała pożegnać się z prestiżowym turniejem.

„Walczyliśmy do końca. Dziękujemy za Wasze wsparcie, za wiarę w nasze możliwości – mamy zespół, który może w niedalekiej przyszłości przynieść nam wszystkim wiele radości” – napisał „Lewy”. „Dziękujemy, że jesteście” – dodał nasz kapitan.

Głos po zakończonym dla Polaków turnieju zabrał też prezes PZPN, Zbigniew Boniek, który odniósł się do przyszłości Paulo Sousy. Przyznał, że umowa Portugalczyka jest ważna do końca eliminacji, a ten będzie trenerem przynajmniej do końca jego kadencji. Oznacza to, że dymisja szkoleniowca w najbliższym czasie jest wykluczona.