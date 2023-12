Zastanawiasz się, jakie filmy i seriale na VOD warto obejrzeć wspólnie z dziećmi? w dzisiejszym artykule przedstawimy kilka najciekawszych propozycji Znajdziesz w nim zarówno klasyczne, świąteczne filmy familijne, jak i nowości dostępne na Netflixie i Disney+. To w końcu obecnie jedne z najpopularniejszych platform VOD w Polsce. Na obu platformach znajdziemy setki ciekawych produkcji!

Najlepsze filmy rodzinne na święta?

Przerwa świąteczna dla wielu nas oznacza sporo wolnego czasu i chęć obejrzenia dobrego filmu z całą rodziną. Jeśli nie masz pomysłu, co obejrzeć w święta, warto postawić na jeden z klasyków. Chętnie do nich wracamy w każdym roku. Wspólne oglądanie naszej pierwszej propozycji stało się już w Polsce prawdziwą tradycją na święta!

Kevin sam w domu to prawdziwy klasyk, co roku udowadniają to miliony widzów oglądających film w telewizji. Dziś także w Disney+ możemy zobaczyć przygody chłopca, którego trudno nie polubić. Kolejny świąteczny hit to film Grinch: świąt nie będzie. Grinch jest nieco samotny i bardzo złośliwy – jego plan jest więc prosty: zepsuć święta. W trakcie filmu okazuje się, że widzowie mogą jednak polubić głównego bohatera. Na Netfliksie obejrzymy natomiast świąteczną animację Klaus. Film ma wspaniałe przesłanie – pokazuje, że każdy powinien mieć cel, do którego dąży w swoim życiu.

Klasycznym filmem świątecznym jest też Ekspres polarny. Wzruszająca opowieść o spełniających się marzeniach i przyjaźni powinien przypaść do gustu całej rodzinie. Propozycją polskiego filmu dla całej rodziny jest natomiast komedia romantyczna Listy do M. Mamy już pięć części świątecznego hitu, zobaczymy je w VOD. To tylko niektóre propozycje filmów familijnych na święta, na poszczególnych platformach znajdziemy też sporo innych, ciekawych filmów i seriali.

Filmy rodzinne na Netflix

Jaki dobry film familijny warto obejrzeć na Netfliksie? Ten serwis VOD to światowy lider – znajdziemy tam więc tysiące ciekawych filmów i seriali. Dla widzów szukających mocnych wrażeń polecamy kultowy film akcji Spider-Man. Nie zawiodą się też widzowie, którzy postawią na Park Jurajski III – kontynuację lubianej serii o próbie stworzenia parku rozrywki… z prawdziwymi dinozaurami! Jeśli jedna z tych propozycji przypadnie Ci do gustu, na VOD znajdziesz też bez trudu inne części. Mali agenci 2: Wyspa marzeń to natomiast nieco bardziej zabawne kino. Komedia akcji pokazuje, jak grupa dzieciaków próbuje przeciwstawić się szalonemu naukowcowi.

Dobrą propozycją rodzinnego filmu na święta na Netflix jest Shrek Trzeci. Tego bohatera nie trzeba chyba nikomu przedstawiać – to animowany film, który podoba się nie tylko najmłodszym. To samo możemy zresztą powiedzieć o animacji Uciekające kurczaki: Era nuggetsów. Film powstał w 2023 roku, jest więc całkiem świeży, a już obejrzymy go w święta na Netflixie!

Filmy rodzinne na Disney+

Jak filmy familijne na Disney+, to może warto wybrać jeden z filmów animowanych Disneya? Włączając jeden z nich zapewnisz świetną zabawę całej rodzinie. W serwisie Disney+ znajdziemy zarówno wiele najnowszych filmów animowanych, jak i te bardziej klasyczne. Wielu rodziców może więc zobaczyć z dziećmi bajki, które samemu oglądali będąc w ich wieku. Możemy przy okazji spróbować wytłumaczyć, co to jest kaset VHS i dlaczego wypożyczalnie filmów były mniej wygodne od serwisów VOD ze świątecznymi hitami dla całej rodziny.

Pierwszą propozycją familijnego filmu na Disney+ może być Moje magiczne Encanto. Bajka stała się prawdziwym hitem ostatnich lat. Pokazuje, dlaczego warto działać wspólnie, by osiągnąć zamierzony rezultat. Z 2021 roku pochodzi również zabawna animacja Luca o chłopcach-syrenach, którzy na lądzie poznali prawdziwą przyjaciółkę. Bardzo ciekawą propozycją dla całej rodziny jest też czteroczęściowa seria Toy Story. Filmy pochodzą z lat 1995 do 2019 i pozwalają zobaczyć, jak w ciągu 25 lat zmieniło się kino dla dzieci.

Miłośnicy Gwiezdnych Wojen mogą natomiast w przerwie świątecznej właściwie nie odchodzić sprzed telewizora. Na Disney+ mamy już kilkanaście filmów z tego uniwersum, a także kilka nowych seriali. Być może nie jest to najlepszy wybór dla najmłodszych dzieci (dla nich stworzono natomiast animacje Star Wars), nastolatkowie wraz ze swoimi rodzinami mogą natomiast poznać bliżej wspaniały i zróżnicowany świat wykreowany przez George’a Luvasa. Mając do dyspozycji tak wiele tytułów możemy też urządzić sobie prawdziwy maraton filmowy! Zwolennicy produkcji o superbohaterach z pewnością zainteresują się serią filmów z uniwersum Marvela DC – na Disney+ mamy naprawdę duży wybór. W święta możemy między innymi obejrzeć Czarną Panterę lub Thor:Ragnarok o nieco bardziej komediowym zabarwieniu.

