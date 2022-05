Rodziny ukraińskich żołnierzy broniących się w zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu zwróciły się z dramatycznym apelem do Recepa Erdogana. Proszą prezydenta Turcji, aby podjął działania zmierzające do uratowania ostatnich obrońców Mariupola.

Rodziny obrońców huty Azowstal wystąpili na specjalnej konferencji w Kijowie. W bardzo emocjonalnych wystąpieniach apelowali do światowych przywódców, aby ci podjęli działania mające na celu uratowanie ich bliskich.

„Mój mąż jest teraz w Azowstalu. Apeluję do wszystkich, proszę, uratujcie naszych żołnierzy. Wzywamy wszystkich: zróbcie coś, nie mamy czasu” – powiedziała żona jednego z żołnierzy walczących w mariupolskich zakładach Azowstal.

Zwrócili się szczególnie do prezydenta Turcji leżącej na przeciwległym wybrzeżu Morza Czarnego w stosunku do Mariupola. „Proszę o pomoc w uratowaniu życia naszym żołnierzom w Mariupolu. Ma pan duży autorytet wśród światowych przywódców” – apelowała żona żołnierza. Do apelu dołączył się także jej kilkuletni syn. „Wielu z nich jest rannych. Proszę, uratujcie Mariupol” – prosił.

Erdogan uratuje żołnierzy z Azowstal?

Głos zabrał także ojciec jednego z żołnierzy. Stwierdził, że w zakładach Azowstal trwa masakra. „To złamanie wszelkich konwencji, to zwykłe zabijanie ludzi. Chcemy ewakuacji ludzi znajdujących się w Azowstalu, rannych i ciał (zmarłych) na neutralne terytorium” – mówił.

Podkreślił, że sprawą musi zająć się polityk posiadający autorytet i możliwości. „Z politycznego, geopolitycznego punktu widzenia takim państwem mogłaby być Turcja, a takim bohaterem mógłby być jej prezydent” – wskazał.

„Proszę jak mężczyzna mężczyznę, jak ojciec ojca, proszę, niech pan pomoże zabrać stamtąd mojego syna i jego towarzyszy. Ma pan już doświadczenie w podobnych operacjach na Bliskim Wschodzie. Prosimy pana o wysłanie cywilnego nieuzbrojonego statku, który zabierze stamtąd naszych ludzi” – prosił ojciec obrońcy zakładów Azowstal.

Przyznał, że taka operacja wiąże się z zagrożeniem i ryzykiem. „Ale nie mamy wyboru: albo podejmiemy to ryzyko, albo możemy patrzeć, jak ludzie będą tam zabijani. Panie Erdogan, ma pan możliwość zapisać się w historii jako bohater, który przyniósł pokój” – powiedział ojciec.

Źr. Polsat News