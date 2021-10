Na blisko 400 polskich uczelniach ok. 1,2 mln studentów rozpoczyna w piątek 1 października nowy rok akademicki 2021/2022. Studenci pojawią się w murach większości uczelni, niejednokrotnie po dłuższej przerwie.

Według danych udostępnionych PAP przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), w Polsce działają 373 uczelnie, w tym 225 uczelni niepublicznych, 121 publicznych i 17 kościelnych. Kadrę uczelni stanowi ponad 95 tys. osób. To dane na grudzień 2020 r.

Z najnowszych danych dotyczących liczby kształcących się studentów w Polsce wynika, że jest ich 1,17 mln (stan na grudzień 2020 r. wg danych udostępnionych przez OPI PIB). Większość z nich uczy się na jednym kierunku, ok. 39 tys. na dwóch, a ponad 1,8 tys. na trzech lub więcej. Przybliżona liczba studentów rozpoczyna studia w październiku – według OPI-PIB wahania w liczbie studentów nie są znaczące. Również z szacunków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wynika, że zbliżona liczba studentów do tej z ostatniego roku akademickiego będzie w polskich uczelniach od października – przekazał PAP wiceprzewodniczący KRASP prof. Michał Zasada.

Wielu studentów ostatnie dwa lub trzy semestry uczyło się online ze względu na pandemię koronawirusa, więc będzie to dla części z nich pierwszy stacjonarny semestr.

GUS w czerwcowym komunikacie wskazało, że w ostatnich latach liczba studentów systematycznie zmniejszała się – z ok. 1,8 mln w roku akademickim 2010/2011 do ok. 1,2 mln w roku akademickim 2019/2020. Liczba ta wzrosła o prawie 1 proc. w roku akademickim 2020/2021.

Z danych GUS wynika, że w ostatnim czasie spada liczba absolwentów – z 497,5 tys. w roku akademickim 2010/11 do 293,4 tys. osób w roku akademickim 2019/20 (jedynie w roku akademickim 2016/17 zanotowano niewielki wzrost).

Resort edukacji i nauki poinformował PAP, że nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby studentów zagranicznych, którzy rozpoczynają nowy rok akademicki 1 października. Najnowsze dostępne dane dotyczą poprzedniego roku akademickiego. „W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 mimo pandemii na wszystkich poziomach studiów ogółem nie odnotowano spadku liczby studentów zagranicznych w porównaniu do roku ubiegłego. Liczba studentów z zagranicy wzrosła o ponad 4 tys. w stosunku do roku poprzedniego” – przekazało MEiN.

Z danych GUS opublikowanych w czerwcu wynika, że w 2020/2021 na polskich uczelniach kształciło się 84,7 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich pochodziła z Ukrainy (45,4 proc. wszystkich cudzoziemców). Na kolejnych miejscach byli Białorusini (11,5 proc.) i studenci z Indii (3 proc.).

Liczba studentów aktualnie uczących się w polskich uczelniach wyższych zostanie ustalona w listopadzie br., kiedy z uczelni napłyną ostateczne dane dotyczące skali naboru.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, zaś kończy 30 września następnego roku i podzielony jest na dwa semestry. Ustalenie szczegółowego kalendarza – na który składają się m.in. terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz przerw międzysemestralnych – leży w gestii każdej uczelni z osobna.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski