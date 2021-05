To był zdecydowanie jej wieczór. Roksana Węgiel w półfinale programu „Dance Dance Dance” w końcu zgarnęła za solową choreografię maksymalną liczbę punktów. Doprowadziła również jurorów do łez.

Powoli do końca zbliża się trzecia edycja programu „Dance Dance Dance”. W sobotę o wejście do finału rywalizowały trzy pary. Ostatecznie w finałowym odcinku zobaczymy Roksanę Węgiel i Oliwię Górniak oraz Annę Matysiak i Stanisława Karpiel-Bułeckę. Z programu odpadli Ola Nowak i Damian Kordas, którzy długo byli uznawani za faworytów.

Największe emocje wzbudziło solowe wykonanie Roksany Węgiel. Zatańczyła ona choreografię z klipu „The Greatest” Sii. Utwór nawiązuje do ofiar zamachu w gejowskim klubie w Orlando, który miał miejsce 12 czerwca 2016 roku.

Młoda wokalistka tuż po zakończeniu występu nie mogła powstrzymać łez. „Chciałam pokazać tym występem, że jestem silna, bo miałam kilka takich sytuacji, które mogły mnie podłamać” – powiedziała.

Również jurorzy nie kryli zachwytu, a nawet łez. „Mogę powiedzieć tylko tyle, świetny numer, zupełnie inna odsłona. Roxie Węgiel jest artystką, która prowadzi i myśli” – powiedziała Ida Nowakowska. „Jest wiele sportsmenek, ale mistrzów z taką klasą nie ma zbyt wielu” – dodała Joanna Jędrzejczyk.

Również Agustin Egurrola, który wcześniej wielokrotnie krytykował Roksanę Węgiel, był zachwycony. „Dzisiaj jest twój wieczór i nie sądziłem, że to będzie aż tak dobry. Po raz pierwszy żałuję, że jestem jurorem w tym programie. Chciałem być teraz tylko widzem i chłonąć, co pokazałaś. To był najlepszy taniec tej edycji. Przejście między tymi światami było niezwykłe. Wkradła się pomyłka, ale widziałem, że twoje serce dalej tańczy. Mocne 10!” – powiedział.

Ostatecznie wszyscy jurorzy przyznali Roksanie Węgiel maksymalną liczbę punktów.

Źr.: YouTube/Dance Dance Dance TVP