Rolnicy z Agrounii i OPZZ zorganizowali dzisiaj protesty na wielu drogach w całej Polsce. Powodem ich złości jest projekt ustawy tzw. „piątka dla zwierząt”, który w ich ocenie dotkliwie uderzy w polskie rolnictwo. Przed biurami niektórych posłów pojawiła się nawet gnojowica.

Protesty odbyły się dzisiaj we wszystkich regionach Polski. Radio RMF FM wskazuje, że protest w różnych miejscach przyjmował różne formy. Gdzieniegdzie była to blokada drogi. W innych miejscach rolnicy blokowali ruch przechodząc przez przejścia dla pieszych. Jeszcze w innych regionach były to bardzo powolne przejazdy kolumn ciągników, kombajnów i innych sprzętów gospodarczych.

Jesteśmy gotowi. Za godzinę wyjeżdżamy na drogi. Opublikowany przez Agrounia Środa, 7 października 2020

„Jeżeli ustawa przejdzie w tej formie, w jakiej jest, to nas, małych rolników, ona zamorduje. Zabierze jakąkolwiek opłacalność produkcji zwierzęcej. My rolnicy nie jesteśmy tu dla przyjemności, nie dlatego, że nam się nudzi, nie jesteśmy tu dla fanaberii – musimy po prostu pokazać społeczeństwu, że jest problem.” – mówił jeden z protestujących cytowany przez RMF FM.

🚧 Rolnicy protestują na trasie Węgorzewo-Giżycko.



🚜 30 ciągników. Brawo! 👏



🇵🇱 Razem obronimy polską wieś 🇵🇱 pic.twitter.com/h9mE8ZmQYa — Świat Rolnika | #RolnicyNaBarykadach 🇵🇱 (@Swiat_Rolnika) October 7, 2020

„Nie może być tak, że człowiek z miasta, co nie ma pojęcia o wsi, o tym, jak się hoduje zwierzęta, chce wsią rządzić. To jest niedopuszczalne. (…) Jedzenie nie pochodzi z marketu, tylko od rolnika.” – grzmi inny protestujący w rozmowie z rozgłośnią.

Rolnicy zawieźli posłom gnojowicę

Z kolei Polsat News donosi, że rolnicy zgromadzili się także przed biurami niektórych posłów, którzy głosowali za „piątką dla zwierząt”. Przed biurem Bartosza Kownackiego stanęła taczka i beczka z gnojowicą. „Poseł @KownackiBartosz będzie musiał przewietrzyć biuro. Taczkę i beczkę z gnojowicą ustawili rolnicy. Poseł zagłosował za #PiatkaDlaZwierzat.” – pisze Świat Rolnika i dodaje zdjęcie.

Poseł @KownackiBartosz będzie musiał przewietrzyć biuro. Taczkę i beczkę z gnojowicą ustawili rolnicy. Poseł zagłosował za #PiatkaDlaZwierzat. pic.twitter.com/tG3dnAATGO — Świat Rolnika | #RolnicyNaBarykadach 🇵🇱 (@Swiat_Rolnika) October 7, 2020

Podobna akcja odbyła się w Piotrkowie Trybunalskim przed biurem Antoniego Macierewicza, który również głosował za tą ustawą. Tam rolnicy weszli do budynku i wnieśli taczkę z gnojowicą. „Rolnicy wwieźli taczkę z obornikiem do środka, a także odczytali swoje postulaty. Domagają się zdecydowanego sprzeciwu wobec „piątki dla zwierząt”.” – informuje farmer.pl.

Tak wygladała akcja protestacyjna pod biurem @Macierewicz_A w Piotrkowie Trybunalskim.

Rolnicy wwieźli taczkę z obornikiem do środka, a także odczytali swoje postulaty. Domagają się zdecydowanego sprzeciwu wobec "piątki dla zwierząt". pic.twitter.com/ErxvcQDQAi — farmer.pl (@farmer_pl) October 7, 2020

Źr. twitter; polsatnews.pl; rmf24.pl