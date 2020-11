Pod koniec bieżącego tygodnia najprawdopodobniej po raz kolejny zaprotestują rolnicy. Radio RMF FM informuje, że Agrounia planuje „najazd traktorów na stolicę”. Niewykluczone, że dojdzie do blokady Warszawy.

Według ustaleń dziennikarzy radia RMF FM rolnicy zamierzają protestować przeciwko pogarszającej się sytuacji finansowej. „Mówią choćby o nieadekwatnych cenach za skup drobiu i stratach, które ponoszą.” – informuje rozgłośnia. Protestujący domagają się od rządu dopłat rekompensujących poniesione straty.

Rolnicy z Agrounii zażądają także od rządu zapewnień, że nowa odsłona „Piątki dla zwierząt” nie będzie zawierać zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Domagają się także wykreślenia zakazu uboju rytualnego.

Rolnicy protestowali w październiku

To nie pierwsza akcja, bo w październiku protest rolników zgromadził się przed Sejmem. Demonstranci domagali się odrzucenia sztandarowego projektu PiS tzw. „Piątki dla zwierząt”. W ich ocenie wprowadzenie ustawy w aktualnym kształcie jest szkodliwe, bo doprowadzi do upadku polskiego rolnictwa.

Na początku październikaprotesty odbyły się we wszystkich regionach Polski. Protest w różnych miejscach przyjmował różne formy. Gdzieniegdzie była to blokada drogi. W innych miejscach rolnicy blokowali ruch przechodząc przez przejścia dla pieszych. Jeszcze w innych regionach były to bardzo powolne przejazdy kolumn ciągników, kombajnów i innych sprzętów gospodarczych.

Ostatecznie PiS skierował „Piątkę dla zwierząt” do sejmowej zamrażarki. Politycy partii rządzącej zapewniają jednak, że projekt nie przepadł, ale niebawem powróci.

Źr. rmf24.pl