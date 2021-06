Cristiano Ronaldo wystąpił na konferencji prasowej reprezentacji Portugalii przed meczem z Węgrami. Już na samym początku doszło do niespodziewanego zachowania portugalskiego gwiazdora. Jeden ze sponsorów EURO 2020 może poczuć się urażony. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie reakcja UEFA.

Ronaldo znany jest z tytanicznej pracy i obsesyjnego podejścia do zdrowej diety. Często stawiany jest za wzór zawodnika, który wszystko podporządkowuje pod rozwój swojej kariery zawodowej. Jego koledzy często opowiadali, że gdy pojawiali się w centrum treningowym, Portugalczyk już tam trenował. Także ostatni opuszczał treningi, zawsze poświęcając dodatkowy czas na ćwiczenia personalne.

Lekarze i eksperci badający Ronaldo stwierdzili, że jego organizm jest w tak dobrej formie, że zachował on cechy młodszej osoby i nie pasuje do prawdziwego wieku zawodnika. To z pewnością zasługa treningów i ścisłej diety. Temu zasługuje również rekord, który ustanowi wychodząc na boisko w pierwszym meczu tego turnieju. Portugalski gwiazdor stanie się pierwszym piłkarzem, który wystąpi w pięciu turniejach EURO.

Ronaldo naraża się sponsorowi UEFA?

Dlatego jego zachowanie na początku konferencji prasowej przed meczem z Węgrami można odczytywać, jako swego rodzaju manifest. Ronaldo widząc, przy mikrofonie butelki z napojem typu cola najwyraźniej mocno się zdenerwował. Chwycił obie i odstawił na bok. W centralnym miejscu umieścił natomiast butelkę wody. Zwracając się do dziennikarzy powiedział, aby pić właśnie wodę.

Problem w tym, że Coca-Cola to jeden z głównych sponsorów EURO 2020. Przedstawiciele koncernu z pewnością będą bardzo niezadowoleni z takiego potraktowania ich marki. Nie wiadomo na razie, czy do sprawy odniesie się UEFA.

Ronaldo mówił dawniej, że swoje nawyki żywieniowe stara się także przekazywać swoim dzieciom. Jak sam przyznaje nie zawsze mu się to udaje. „Bywam dla niego bardzo surowy, przyznaję. Pije czasem colę albo fantę. To mnie doprowadza do szału. A kiedy widzę go z chipsami to ręce mi opadają. Kiedy moje młodsze dzieci jedzą czekoladę to spoglądają na mnie ze strachem, co na to powiem” – powiedział CR7 w trakcie gali Globe Soccer Awards 2020.

Źr. onet; twitter