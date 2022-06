Niebawem Cristiano Ronaldo zmieni barwy klubowe? Włoska prasa kreśli zaskakujący scenariusz. Portugalski gwiazdor dołączył do Manchesteru United w 2021 r., ale jego powtórna przygoda z tym zespołem może dobiec końca. Zawodnik może teraz powrócić do Włoch lub… na Półwysep Iberyjski.

Cristiano Ronaldo powrócił do Manchesteru United, aby przywrócić temu klubowi dawny blask. Pomimo, że Portugalczyk robi co może, to jednak to się nie udaje. W 39 występach strzelił 24 gole, dokładając trzy asysty.

37-latek już wcześniej narzekał, a w prasie sugerowano, że może zmienić barwy klubowe. Teraz te spekulacje powracają z jeszcze większą siłą. Włoska „La Repubblica” wskazuje dwa możliwe kierunki, w jakich mógłby podążyć Ronaldo.

Okazuje się, że bardzo duże zainteresowanie legendarnym graczem przejawia AS Roma pod wodzą Jose Mourinho.

Druga opcja, o której pisze włoska prasa, to powrót do ojczyzny i gra dla Sportingu Lizbona. To w barwach tego zespołu zaczęła się wielka kariera Cristiano Ronaldo.

Źr. Interia