Dostawa sprzętu wojskowego z Francji trafiła w ręce rosyjskich żołnierzy. Rosjanie podziękowali prezydentowi Emmanuelowi Macronowi.

Od początku inwazji rosyjskiej na terytorium Ukrainy nasi wschodni sąsiedzi mogą liczyć na wsparcie wielu państw. Po początkowym okresie asekuracyjnej postawy, na dostawy sprzętu wojskowego zdecydowały się nawet kraje Zachodu.

UKR CAESAR na robocie.

Cóż, IMHO to nie jest AHS na taką wojnę. Do masakrowania miłośników kozich szantów – jasne, ale łuk Dońca to teren dla Krabów i zwłaszcza PzH2000.

Minimum osłony dla załóg jest konieczne.#wojna2022 #wojnanaukrainie #UkraineRussianWar pic.twitter.com/MQXVlBqYkJ