Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać przemówienie jednego z rosyjskich dowódców do grupy poborowych. To mężczyźni, którzy trafili do armii w wyniku przeprowadzonej mobilizacji.

W internecie bez problemu możemy znaleźć kolejne materiały dotyczące rosyjskiej mobilizacji w wyniku wojny na Ukrainie. Jeden z filmów zyskuje jednak szczególną popularność. Widać na nim przemówienie dowódcy do grupy zmobilizowanych poborowych.

Film zamieścił jeden z ukraińskich internautów, który dodatkowo przetłumaczył słowa dowódcy, który zwracał się do poborowych. Poniżej fragmenty wypowiedzi Rosjanina.

– Nic nie wiem o rotacji. Tak jak wy, przyjechałem tu 3 dni temu. Zostałem zabrany z urlopu i wyznaczony na dowódcę pułku, którego nie sformowałem, widzę go po raz pierwszy. Pracuję z wami od podstaw. Nawet nie wiem, czy pojadę z wami na Ukrainę – powiedział rosyjski dowódca do zmobilizowanych mężczyzn.

Rosja: dowódca przemawia do poborowych

Dowódca przyznaje, że nie wie dokąd wyślą jego, a także jego podkomendnych. Mężczyzna nie ma także wiedzy, czy pojedzie na Ukrainę, by dowodzić, czy jednak wróci do kraju. Wynika z tego, że w związku ze wspomnianą mobilizacją panuje ogromny chaos.

Albo jadę z wami, albo was przekazuję. Nie wiem też, dokąd nas wyślą. Może pojadę z wami na Ukrainę, przekażę was tam i wrócę, nie wiem. Po was zostanie zrekrutowany kolejny pułk, właśnie tutaj. Będziecie tutaj do 30 października. — Dmitri Ilnicki (@dimailnitsky) September 27, 2022

– Szkolenie bojowe rozpoczyna się 1 października, ale tak naprawdę już dziś rozpoczęło się. 30-go odbędzie się podsumowanie, zostanie ogłoszone, że pułk jest gotowy i ruszyliśmy. A kiedy jedziemy, 30, 1 lub 2 – nie wiem. Ja też nie wiem, dokąd pojedziemy – mówi żołnierz w stopniu oficera. – Nie wiem, co nam dostarczą. W przypadku wszystkich innych pytań dotyczących medycyny zostanie podjęta decyzja, kto nadaje się do służby – dodaje.

Na koniec swojego przemówienia oficer przyznaje, że nie chce słyszeć wymówek dotyczących problemów ze zdrowiem, ponieważ on sam jest schorowany. – Mam też przepukliny kręgosłupa, problemy z kolanem, jestem półślepy, żyję tylko na tabletkach i środkach przeciwbólowych – stwierdza.