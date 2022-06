W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do decyzji Litwy o zablokowaniu Kaliningradu. Rosja posunęła się do otwartych gróźb wobec NATO oceniając, że ta „sytuacja jest więcej, niż poważna”. Pojawiło się również oświadczenie rosyjskiego MSZ.

Litwa drastycznie ograniczyła wymianę towarów z Kaliningradem, co wywołało bardzo nerwowe reakcję w Moskwie. Rosja musi teraz zwiększyć transport drogą morską, inaczej mieszkańcy obwodu zmierzą się z poważnymi brakami w zaopatrzeniu.

„Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia działań w celu ochrony interesów narodowych” – tak brzmi oświadczenie MSZ w Moskwie. Te – nieokreślone na razie kroki – ma podjąć, jeśli Litwa w najbliższym czasie nie wznowi pełnego tranzytu ładunków do obwodu kaliningradzkiego.

W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Działania Litwy określił jako „bezprecedensowe”. „To pogwałcenie wszystkiego” – stwierdził Pieskow.

„Uważamy to za nielegalne (działanie – red.). Sytuacja jest więcej niż poważna… potrzebujemy głębokiej analizy, aby wypracować naszą odpowiedź” – mówił zapowiadając, że Rosja zareaguje na tę sytuację.

Wcześniej gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Anton Alichanow ostrzegał, że decyzja Litwy doprowadzi do zmniejszenia o ok. połowę ilości produktów importowanych i eksportowanych z Rosji przez Litwę. „Uważamy, że jest to najpoważniejsze naruszenie prawa do swobodnego tranzytu do i z Obwodu Kaliningradzkiego” – mówił.

Źr. dorzeczy.pl