Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy, przekazał nowe informacje ws. szturmu wojsk rosyjskich na kompleks Azowstalu. Przebywają w nim ostatni obrońcy Mariupola.

Niedawno media obiegła informacja o szturmie wojsk rosyjskich na kompleks Azowstal w Mariupolu. W dobrze ufortyfikowanym obiekcie ukrywają się ostatni obrońcy tego miasta, który należą m.in. do Pułku Azow. Rosjanie zaatakowali hutę pomimo wcześniejszych zapewnień Władimira Putina, który publicznie oświadczył, że wojska nie będą podejmowały próby zdobycia obiektu.

Teraz nowe informacje ws. ataku Rosjan na kompleks przekazał doradca prezydenta Ukrainy, Ołeksij Arestowycz. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że „Siły Zbrojne Ukrainy według stanu na 5 maja wyparły rosyjskie wojska z terenu fabryki Azowstal w Mariupolu”.

– Wojska rosyjskie weszły wczoraj na teren Azowstalu. Zostały rozbite przez naszych obrońców – dodał Arestowycz, który przyznał, że obecnie zbierane są bardziej precyzyjne informacje. Zdradził bowiem, że obecnie do ukraińskich władz dochodzi wiele sprzecznych doniesień. Niektóre z nich wskazują na to, że walki na terenie kompleksu cały czas trwają.

W tożsamym do wypowiedzi Arestowycza czasie nowe nagranie opublikował zastępca dowódcy Pułku Azow Swiatosław Palamar, który zaapelował do społeczności międzynarodowej o pomoc w wywiezieniu cywilów z fabryki. Zwrócił się także do dowództwa ukraińskiej armii o ratowanie rannych żołnierzy.

Czytaj także: Donbas: Ukraińcy przechodzą do kontrofensywy na dwóch kierunkach!