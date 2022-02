Rosjanie chcą zająć Kijów, żeby już dziś stworzyć marionetkowy rząd – ostrzega Christo Grozew, szef portalu śledczego Bellingcat. Autor, powołując się na źródła ukraińskie wskazał, iż Rosja wysłała w kierunku Kijowa osiemnaście odrzutowców transportowych Ił-76.

W nocy ze środy na czwartek Rosja dokonała inwazji na terytorium Ukrainy. Od tego momentu nieustannie trwa ostrzał pozycji naszego sąsiada. Wojska Władimira Putina usiłują w jak najszybszym czasie zająć jak najwięcej strategicznych obiektów na terenie Ukrainy.

Niestety dzisiejsze doniesienia są niepokojące. „Podawane przez stronę ukraińską informacje o stratach rosyjskich w zestawieniu z obserwowanymi postępami operacji pozwalają przyjąć, że przebiega ona bez większych problemów” – czytamy na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich.

„Nie można wykluczyć, że zadaniem zgrupowania nacierającego z kierunku białoruskiego jest wyłącznie wywarcie presji na władze w Kijowie, by opuściły one stolicę” – czytamy w komunikacie.

Kierunek natarcia wojsk 🇷🇺 wskazuje na dążenie do jak najszybszego obalenia, bądź wymuszenia ucieczki (do Lwowa?) władz 🇺🇦. Chociaż władze marionetkowe (przejściowo Janukowycz?) nie kontrolowałyby znacznych obszarów państwa, to sparaliżowanie 🇺🇦 może być dla Putina wystarczające.