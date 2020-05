Dobra wiadomość dla klientów sieci Rossmann. Już za kilka dni rusza wielka promocja, w której rabaty sięgną nawet 55 proc. Powodem obniżek są 27. urodziny sieci.

Już w najbliższy weekend Rossmann zamierza rozpocząć świętowanie 27-lecia swojego istnienia. W związku z tym sieć przygotowała dla swoich klientów szereg obniżek. Akcja rozpocznie się w nadchodzącą sobotę, 16 maja i potrwa aż do końca miesiąca. W tym okresie, niektóre produkty będą dostępne ze zniżką nawet -55 proc.

Promocja obejmuje m.in. kosmetyki do makijażu takich marek, jak: L’Oreal, Max Factor, Rimmel, , Eveline, NYX, Maybelline, czy Wibo. „Kultowa akcja -55 proc. na makijaż i jeszcze więcej wspaniałych promocji: 2+2, 2+1 i inne wystrzałowe ceny. Z nami zadbasz o twarz, ciało, włosy, a nawet o dom i zaoszczędzisz” – czytamy w komunikacie.

Oprócz akcji 2+1 na klientów sieci czekają inne promocje. Przedstawiciele sieci informują również o obniżkach produktów Toni&Guy, Treseme, Taft i Syoss. Szczegóły promocji zostaną ujawnione bliżej startu.

Z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa pojawiają się spekulacje, co do szczegółów akcji drogerii. W tym kontekście pojawia się informacja o możliwym ograniczeniu promocji do sklepu online. Miałoby to pomóc sieci uniknąć kłopotliwych kolejek i nie narażać klientów na niepotrzebne ryzyko. Jednak do tej pory nie wiadomo, czy promocja będzie obowiązywać tylko w drogerii internetowej.

Źródło: Rossmann Jedna z trzech drogerii Rossmann w 60-tysięcznym Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim Fot. Wikimedia Commons