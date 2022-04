Rosyjska telewizja propagandowa zareagowała na zatopienie krążownika „Moskwa”. Na antenie padły ostre opinie i sądy.

Informacja o zatopieniu krążownika „Moskwa” przez Ukraińców lotem błyskawicy obiegła cały świat. Fakt, iż statek został zatopiony musieli podać również Rosjanie. Swoje komunikatu opakowali jednak w propagandowy sposób sugerując, że statek poszedł w wyniku pożaru podczas holowania.

Ciekawy materiał dotyczący zatonięcia krążownika „Moskwa” zamieścił na Twitterze Daniel Liszkiewicz z TVP Info. Opublikowane przez niego nagranie przedstawia fragment propagandowego programu emitowanego w rosyjskiej telewizji „Russia 1”. Liszkiewicz opisuje to, co dzieje się w studio.

Okazuje się, że wieść o zniszczeniu statku odbiła się w Rosji szerokim echem. Co więcej, widać wyraźną frustrację „ekspertów”. – Po zatopieniu krążownika Moskwa, totalny obłęd w rosyjskiej telewizji Pojawiają się głosy, że walczą z NATO, że to już może III wojna św – pisze Liszkiewicz na swoim profilu społecznościowym (pisownia oryginalna).

Liszkiewicz dodaje również, że w propagandowym programie sugerowano, by niszczyć tory kolejowe oraz bombardować ukraińską stolicę, czyli Kijów. Wszystko po to, by zapobiec wizytom światowych liderów. Warto przypomnieć, że Kijów odwiedził niedawno prezydent RP Andrzej Duda, który na miejscu spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.