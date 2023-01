Rosyjski bloger obrażony na Polaka. Wszystko przez kłótnię, do której doszło we francuskim kurorcie narciarskim Courchevel. W sieci pojawiło się nagranie, na którym Rosjanin zarzuca naszemu rodakowi m.in., że wyśmiał, jego twierdzenie, iż rosyjski to „najlepszy język na świecie”.

Informacje o awanturze w wagoniku kolejki przedstawił internautom popularny rosyjski bloger Misza Litwin. Opowiedział on o sytuacji, przy okazji relacjonowania swojego urlopu w słynnym francuskim kurorcie narciarskim Courchevel.

Rosjanin Misza Litwin opublikował nagranie, na którym przekonuje, że zaczęło się od pytania o narodowość, które rzekomo zadali mu Polacy. Kiedy dowiedzieli się, że jest Rosjaninem zareagowali „leceważąco”.

Rosyjski bloger oburzony słowami Polaka. Stwierdził, że rosyjski jest najlepszym językiem na świecie

Polak miał tłumaczyć, że Rosja to kraj „azjatycki”, a nie część Europy. Litwin zareagował gwałtownie, protestując. Stwierdził nawet, że mężczyzna nie ma prawa otwierać „pyska”, bo nie wie nic na temat „rosyjskiej duszy”.

W pewnym momencie Rosjanin zapytał Polaków, czy mówią po rosyjsku. Mężczyzna potwierdził, jednocześnie zaznaczając, iż nie ma zamiaru mówić w języku państwa-okupanta. Kiedy bloger oświadczył, że rosyjski jest „najlepszym językiem na świecie”, Polak parsknął śmiechem.

Następnie zakpił z rosyjskiego wojska. – Ukraińcy, których kraj nie jest taki duży, j….ą waszą armię po całości – powiedział. Rosjanin zaprotestował, oświadczył, że „Polak nie powinien nic mówić o Rosjanach”.

Polak dopytywał również, dlaczego Rosjanie tak się zachowują. Jednak bloger wyciął swoją odpowiedź. Co więcej, na koniec obraził naszego rodaka, nazywając go „nazistą”.