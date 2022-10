Do sieci trafił film zarejestrowany kamerą na hełmie rosyjskiego pilota. Jego maszyna została zestrzelona przez Ukraińców i rozbiła się na polu.

Ukraińcy walczą z Rosjanami nie tylko na lądzie, ale również w powietrzu. Regularnie dochodzi do walk w przestworzach, które kończą się różnymi rezultatami. Ostatnio do sieci trafił film, na którym widać, jak zestrzelony został rosyjski pilot.

Tę scenę możemy oglądać w sieci ze względu na fakt, iż na hełmie pilota umieszczona została kamera. Z tego względu widzimy zarówno moment, w którym samolot zostaje trafiony ukraińskim pociskiem, jak i moment, gdy Rosjanin katapultuje się z maszyny i ląduje na polu. W oddali dostrzegamy natomiast płonący samolot, z którego po zderzeniu z ziemią zostają jedynie zgliszcza.

– Rosyjski Su-25 lecący na niskim poziomie zostaje trafiony przez ukraiński SAM, kamera na hełmie pilota rejestruje jego wyrzucenie i lądowanie – napisano na profilu OSINTtechnical, który udostępnił film w mediach społecznościowych.

A Russian Su-25 flying at low level gets hit by a Ukrainian SAM, the pilots helmet cam captures his ejection and landing. pic.twitter.com/4uPJggLP0H