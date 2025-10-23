Dwa rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy. Litewskie służby poinformowały w komunikacie, że maszyny przebywały tam przez 18 sekund.

„Dzisiaj rosyjskie samoloty wojskowe na krótko wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy. Nasze siły zareagowały szybko, a myśliwce NATO patrolowały teren. Litwa pozostaje silna i gotowa do ataku. Każdy centymetr naszego kraju jest chroniony” – napisało litewskie ministerstwo obrony narodowej.

Today, Russian military aircraft briefly entered Lithuanian airspace. Our forces acted quickly with NATO jets on patrol. Lithuania remains strong and ready. Every inch of our country is protected. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 23, 2025

Polsat News informuje, że rosyjskie samoloty najprawdopodobniej wykonywały lot szkoleniowy w zakresie uzupełniania paliwa, gdy około godziny 17. polskiego czasu naruszyły granicę i wleciały na Litwę od strony obwodu kaliningradzkiego. To myśliwiec Su-30 i tankowiec Ił-78.

W odpowiedzi Litwini poderwali do lotu hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon z Bałtyckiej Policji Powietrznej NATO. Obszar jest przez te samoloty patrolowany – poinformowały litewskie siły zbrojne.

Źr. Polsat News; X