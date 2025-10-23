Dwa rosyjskie samoloty wojskowe naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy. Litewskie służby poinformowały w komunikacie, że maszyny przebywały tam przez 18 sekund.
„Dzisiaj rosyjskie samoloty wojskowe na krótko wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy. Nasze siły zareagowały szybko, a myśliwce NATO patrolowały teren. Litwa pozostaje silna i gotowa do ataku. Każdy centymetr naszego kraju jest chroniony” – napisało litewskie ministerstwo obrony narodowej.
Polsat News informuje, że rosyjskie samoloty najprawdopodobniej wykonywały lot szkoleniowy w zakresie uzupełniania paliwa, gdy około godziny 17. polskiego czasu naruszyły granicę i wleciały na Litwę od strony obwodu kaliningradzkiego. To myśliwiec Su-30 i tankowiec Ił-78.
W odpowiedzi Litwini poderwali do lotu hiszpańskie myśliwce Eurofighter Typhoon z Bałtyckiej Policji Powietrznej NATO. Obszar jest przez te samoloty patrolowany – poinformowały litewskie siły zbrojne.
Źr. Polsat News; X