Kolejna impreza sylwestrowa w Zakopanem przeszła już do historii. Pozostawiła jednak po sobie wyraźne ślady – i nie chodzi tu o wspomnienia. „Tygodnik Podhalański” pokazał nagranie ukazujące, jak wygląda Równia Krupowa, z której zniknął śnieg.

Jason Derulo i Julio Iglesias Junior, ale też Zenek Martyniuk, Sławomir czy Maryla Rodowicz – to tylko część gwiazd, która uświetniła „Sylwester Marzeń” w Zakopanem. Z szacunków policji wynika, że pod sceną postawioną w stolicy Tatr zgromadziło się około 8 tysięcy osób. Bawili się oni na Równi Krupowej – położonej w centrum Zakopanego łąki, która wpisana została do rejestru zabytków a niedawno wyremontowana przy wsparciu funduszy unijnych.

Teraz „Tygodnik Podhalański” pokazał, jak Równia Krupowa wygląda po imprezie. Wcześniej nie było widać zniszczeń ze względu na śnieg, który teraz stopniał. Okazuje się jednak, że teren został mocno zdewastowany. „Dzień po sylwestrze wydawało się, że Równia Krupowa nie odniosła uszczerbku, ale wtedy jeszcze był śnieg. Jednak teraz widać, że te ciężkie samochody pozostawiły po sobie w dużej części pobojowisko” – mówi autor reportażu.

Wjazd ciężkiego sprzętu konieczny był, by w centrum Zakopanego postawić imponującą scenę. „Tygodnik Podhalański” zauważył jednak, że na Równo Krupowej pozostały głębokie ślady opon, bruzdy i błoto. Co istotne, scena wciąż stoi na miejscu, więc wiele wskazuje na to, że może to jeszcze nie być koniec zniszczeń.

