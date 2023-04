Cel był jeden! Udało się! Jestem Mistrzem Świata! – ogłosił Łukasz Różański. Polak w walce o tytuł pokazał się ze wspaniałej strony. Znokautował Alena Babicia już w pierwszej rundzie po kapitalnej wymianie ciosów. Sukces boksera rozpalił media społecznościowe. Zareagował nawet minister sprawiedliwości.

Sobotni wieczór należał do Łukasza Różańskiego. Polak od pierwszego gongu ruszył na Alena Babicia zasypując rywala gradem ciosów. Chorwat próbował odpowiadać, jednak już po chwili znalazł się na deskach.

Sędzia wznowił walkę, jednak dla Różańskiego była to czysta formalność. Polak uderzył ponownie, niezwykle dynamiczną serią ciosów. Zdezorientowany rywal ledwie trzymał się na nogach, aż w końcu sędzia przerwał pojedynek.

Polak został oficjalnie mistrzem świata. „Cel był jeden! Udało się! Jestem Mistrzem Świata! Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli i wspierali!” – ogłosił.

W sieci zaroiło się od komentarzy z gratulacjami. Co ciekawe, głos zabrał nawet minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

No i co z tego, że to najmniej istotna kategoria wagowa? Co z tego, że pas wakujący, a walka u siebie? Różański wygrywa w pierwszej rundzie i znów mamy polskiego mistrza świata w boksie. Piękna sprawa, bo na tego chłopaka kilka lat temu nikt by nie postawił złamanego grosza.