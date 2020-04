Na giełdzie warzyw i owoców Bronisze rozpoczął się już sezon na polskie truskawki – informuje serwis WP Finanse. Obecnie za owoce trzeba zapłacić mniej niż w zeszłym roku.

Wiele wskazuje na to, że szykuje się ciężki rok dla rolników i sadowników. I to nie tylko z powodu koronawirusa, ale również suszy. Brak śniegu zimą i opadów deszczu wiosną spowodował, że już teraz problem suszy w całej Polsce jest ogromny. A wiele wskazuje na to, że najgorsze dopiero przed nami.

Mimo to, na giełdzie warzyw i owoców Bronisze pojawiły się już pierwsze polskie truskawki. Jak informuje serwis WP Finanse, są tańsze niż w ubiegłym roku i kosztują od 18 do 22 złotych za kilogram. Dla porównania, rok temu kilogram truskawek kosztował średnio 23 złote, a najwyższe ceny dochodziły do 25 złotych.

Oczywiście znacznie tańsze są truskawki importowane z zagranicy – z Grecji oraz Hiszpanii. Za kilogram owoców trzeba na giełdzie zapłacić od 9 do 11 złotych.

Źr.: WP Finanse