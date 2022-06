Siedem nowych kierunków oferuje w nadchodzącym roku akademickim Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który w środę w południe rozpoczyna rekrutację. Wśród nowych propozycji są licencjackie studia europejskie – na nie rekrutację prowadzi jednak partnerska uczelnia z Belgii.

„Nie ma roku akademickiego, żeby nie było nowych kierunków. To efekt myślenia o tym, że rynek wymaga nowych specjalizacji” – powiedział rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel.

„Chcemy przyjmować jak najlepszych kandydatów. Od pewnego czasu bierzemy pod uwagę tylko tych, którzy zdawali maturę na poziomie rozszerzonym” – podkreślił prorektor ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian.

Nowe kierunki to: studia polskie dla cudzoziemców (I stopnia stacjonarne), chemia zrównoważonego rozwoju, laboratoria kultury współczesnej, studia strategiczne nad Azją, twórcze pisanie, zarządzanie w ochronie zdrowia (II stopnia stacjonarne).

Una Europa Bachelor in European Studies to z kolei studia I stopnia, na które rekrutację prowadzi partnerski uniwersytet KU Leuven (Katolicki Uniwersytet Lowański). Studenci tego kierunku będą rozwijać wiedzę na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej. Studia te umożliwiają naukę w partnerskich uczelniach za granicą. Una Europa to program uniwersytetów europejskich, którego celem jest podnoszenie jakości oferty edukacyjnej i współtworzenie środowiska edukacyjnego dostosowanego do potrzeb przyszłych absolwentów.

Łącznie na nadchodzący rok akademicki UJ przygotował 17 tys. miejsc na 270 kierunkach.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 rusza w środę w południe. Podobnie, jak w latach poprzednich, odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK.

Sprawami studentów i kandydatów na studia zajmuje się Centrum Wsparcia Dydaktyki, które działa w odnowionej siedzibie przy ul. Oleandry 2a. Kandydaci na studia, którzy preferują tradycyjny kontakt, mogą tu załatwić formalności i uzyskać informacje. Obcokrajowcom centrum oferuje tu pomoc w formalnościach w odrębnym pomieszczeniu – w Welcome Centre. Rekrutacja dla kandydatów-cudzoziemców oraz na studia w językach obcych trwa od lutego.

W przeciwieństwie do zeszłego roku, w tegorocznej rekrutacji nie będzie naboru na siedem kierunków: na język i kulturę Rosji, język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim), język i literatura Rosji, studia azjatyckie. Zawieszenie naboru wynika z niewielkiego zainteresowania (studia niestacjonarne) lub przekształcenia programu i uruchomieniem nowych studiów.

Najbardziej oblegane kierunki w poprzednim roku to psychologia, prawo, kierunek lekarski, filologia angielska. Popularnością cieszyły się także m.in. japonistyka, ekonomia.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Beata Kołodziej