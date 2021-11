Rynek pracy w Polsce w dobie pandemii tylko nieznacznie zmienił swoje oblicze. Chociaż rok 2020 pod wieloma względami był trudny, to już 2021 przyniósł poprawę sytuacji. Zobacz, gdzie aktualnie najszybciej znajdziesz pracę i najwięcej zarobisz.

Jak pandemia wpłynęła na rynek pracy w Polsce

Bezrobocie w Polsce podlega sezonowym zmianom. Rokrocznie od marca do września spada, by rosnąć od października do lutego. To efekt prac sezonowych, przy których latem zatrudniają się bezrobotni. Sektorami, w których znajdują się dodatkowe miejsca pracy, są rolnictwo i budownictwo, a także turystyka.

Ten tradycyjny niemal cykl zaburzyła, na szczęście nie na długo, pandemia. O ile marzec 2020 przyniósł, zgodnie z oczekiwaniami, nieduży spadek bezrobocia, to już kwiecień boleśnie udowodnił, że rynek pracy negatywnie odczuwa skutki pandemii. Rok 2020 był pod tym względem wyjątkowy, w sezonie letnim bezrobocie, zamiast spadać, systematycznie rosło. W marcu 2020 stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. W lutym 2021 było to już 6,5%, ale już marzec przyniósł długo oczekiwaną zmianę – bezrobocie pierwszy raz spadło.

Ten trend utrzymał się przez całe lato. Wrzesień 2021 był pod tym względem bardzo dobry, stopa bezrobocia spadła do 5,6%. Jeśli sytuacja na rynku pracy nie zmieni się, a w tej chwili nic nie zapowiada ponownego kryzysu w tej materii, już w połowie przyszłego roku poziom stopy bezrobocia powróci do tego sprzed pandemii.

Nie wszędzie w Polsce zarobki są tak samo wysokie

Wynagrodzenia w Polsce różnią się w zależności od regionów oraz branż. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie we wrześniu 2021 wynosiło 5800 zł brutto, jednak trzeba pamiętać, że to tylko średnia. Są zawody, w których można zarobić dużo więcej i takie, w których zarabia się mniej.

Na największe zarobki mogą liczyć pracownicy branży IT. Tu wynagrodzenia wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto miesięcznie. Podobnie wysokie są w branży finansowej. Ten sam poziom wynagrodzeń dotyczy kadry zarządzającej wyższego szczebla w różnych sektorach gospodarki. Dużymi zarobkami mogą cieszyć się też budowlańcy, pracownicy branży naukowej i technologicznej, spedycyjnej oraz handlowej.

Niskie wynagrodzenia dotyczą pracowników bez kwalifikacji, pracowników ochrony, pomocy aptecznych, pomocy kuchennych, salowych i woźnych.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie regionalne, to za najlepszy pod względem finansowym region uznaje się warszawski. Tu zarobki wynoszą średnio 7000 zł brutto.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia w województwach, to pierwsze trzy miejsca zajmują: pomorskie, dolnośląskie i małopolskie. Tu średnie wynagrodzenie przekracza 6000 zł brutto. Najmniej zaś zarabia się w podkarpackim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Tu średnie wynagrodzenie wynosi tylko 5300 zł brutto.

W tym zawodzie łatwo znajdziesz pracę

Mimo dobrej dla pracowników sytuacji na rynku pracy nie we wszystkich zawodach jednakowo brakuje obsady wakatów. Są branże, które stale zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników i takie, w których praktycznie nie potrzeba nowych ludzi do pracy. Na pewno mniejsze szanse na zatrudnienie mają humaniści. Za to na brak pracy nie będą narzekać:

– przedstawiciele branży IT – oni znajdą zatrudnienie natychmiast, zwłaszcza jeśli mogą pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem,

– budowlańcy – w dobie boomu na rynku nieruchomości wszelkiej maści budowlańcy są na wagę złota. Poszukiwani są zarówno pracownicy kadry zarządzającej budową, jak i wykwalifikowani robotnicy,

– kierowcy międzynarodowi z uprawnieniami do prowadzenia samochodów ciężarowych z przyczepami – mimo wysokich wynagrodzeń nadal brakuje chętnych i firmy spedycyjne stale prowadzą rekrutacje,

– doradcy podatkowi, księgowi, analitycy, audytorzy – w branży finansowej nie tylko jest dużo wakatów, ale też można dobrze zarobić,

– przedstawiciele handlowi i specjaliści do spraw obsługi klienta – w tych zawodach praca czeka przede wszystkim na specjalistów z doświadczeniem.

Jak skutecznie szukać pracy w Polsce?

Niezależnie od zamieszkiwanego regionu poszukiwania pracy najlepiej zacząć od rozeznania rynku. Mimo wielu podobieństw lokalne rynki pracy nieznacznie różnią się między sobą i warto sprawdzić, kto jest najbardziej poszukiwany. W tym celu dobrze jest przeglądać ogłoszenia o pracę na portalach z o ofertami, założyć profil na portalu rekrutacyjnym, (na takich portalach to praca szuka człowieka) skorzystać z dobrodziejstwa mediów społecznościowych, a także uruchomić kontakty branżowe nawiązane na studiach lub przy okazji odbywania praktyk.

Ważna jest systematyczność, pracy nie można szukać z doskoku. Tylko wtedy można liczyć na sukces.

