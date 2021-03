Dystans, maseczki i przestrzeganie zaleceń. Nie gromadźmy się – przypomina prof. Andrzej Horban. Główny doradca premiera ds. COVID-19 z wielkim niepokojem śledzi kolejne dane dotyczące zakażeń koronawirusem. W poniedziałek przyznał na antenie Polsat News, że rząd jest bliski wydania decyzji ws. całkowitego lockdownu w Polsce.

– Jeżeli przekroczymy 30 tysięcy [nowych zakażeń w ciągu doby – red], to rzeczywiście pora zacząć się bać – powiedział prof. Andrzej Horban w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

Główny doradca premiera ds. walki z pandemią tłumaczył, że rządzący nieustannie monitorują sytuację w polskich szpitalach. Ostatnie dane nie są optymistyczne. – Głównym celem naszych działań w tym momencie jest utrzymanie drożności jednostek służby zdrowia, a te już pracują na skraju swoich możliwości – stwierdził.

Rząd przygotowuje się do całkowitego lockdownu w Polsce. Główny doradca premiera: Jesteśmy bardzo bliscy

Prof. Horban przyznał nawet, że jeśli w najbliższym czasie przekroczymy granicę 30 tysięcy zakażeń w ciągu doby, to powinno dojść do całkowitego lockdownu. – Czy rząd przygotowuje się do zamknięcia Polski? – dopytywała Dorota Gawryluk.

– Właściwie jesteśmy bardzo bliscy tego – odparł ekspert. – Jeszcze raz ponawiam apel do wszystkich o rozsądek, zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad, o których mówimy od roku. Dystans, maseczki i przestrzeganie zaleceń. Nie gromadźmy się – zaapelował.