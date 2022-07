Będzie wzrost płacy minimalnej. Rząd przygotował już projekt rozporządzenia, który zakłada dwie podwyżki.

Jest już dostępny projekt rozporządzenia, który zakłada podniesienie kwoty minimalnej. Rząd proponuje ustalenie jej wysokości na poziomie – d dnia 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3383 złotych natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 3450 złotych.

Przy okazji utworzenia projektu rozporządzenia powstała także ocena skutków regulacji. Wynika z niej, że dzięki wspomnianej podwyżce i wzrostowi płacy minimalnej, polskie gospodarstwa domowe będą mogły liczyć ok. 10,7 miliardów złotych dodatkowego dochodu.

– Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych tych osób. Dotyczy to także osób starszych i niepełnosprawnych – napisano w ocenie skutków regulacji.

Podwyżka płacy minimalnej zapowiada była już kilka dni temu. Mówił o tym m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed. Wspominał również o stawce godzinowej. Podkreślał jednocześnie, że nie doszło do porozumienia w tej sprawie w Radzie Dialogu Społecznego. Dziś wiadomo już, że wspólne stanowisko wypracowano jedynie w gronie organizacji pracowników oraz wśród strony pracodawców.