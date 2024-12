Rząd planuje ograniczenie dostępu do internetu dla młodzieży. Jak informuje radio RMF FM, projekt stosownej ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie lutego i marca.

Rząd, a konkretnie ministerstwo cyfryzacji, zapowiada dwa możliwe rozwiązania. Jeśli chodzi o treści płatne np. patostreamy, weryfikacja wieku następowałaby poprzez płatność internetową. Za dostęp można byłoby zapłacić wyłącznie kartą debetową lub kredytową, a nie przelewem czy blikiem. Dzięki temu wiadomo byłoby, w jakim wieku jest dany użytkownik.

Z kolei w przypadku darmowych treści weryfikacja nastąpi po skanie specjalnego kodu QR – dowiedziało się radio RMF FM. Kod potwierdzałby jedynie datę urodzenia. Nie dojdzie tą drogą do przekazania jakichkolwiek innych danych osobowych.

O projekcie mówił wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. „Jestem wielkim zwolennikiem wolności w internecie. Uważam, że dorosły ma prawo oglądać, co mu się żywnie podoba, czy to jest porno, czy patostreamy, koty, pieski, czy amerykański wrestling. Chodzi jedynie o to, żeby treści dla dorosłych trafiały tylko do dorosłych” – powiedział.

„Myślę, że ustawa powinna pojawić się na rządzie na początku przyszłego roku np. na przełomie lutego i marca. Jeśli chodzi o Sejm, to obstawiam, że będzie to pierwsze półrocze. Będę robił wszystko, aby ustawa weszła w życie jak najszybciej” – dodaje Gramatyka.

Źr. RMF FM