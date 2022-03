Ukraińcy zainteresowani szczepieniami m.in. przeciw COVID-19 mogą z nich skorzystać, nie ma potrzeby organizowania specjalnych masowych szczepień – powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik był pytany na konferencji prasowej w Warszawie, czy planowane są specjalne, masowe punkty szczepień dla uchodźców z Ukrainy, zarówno przeciw COVID-19, jak i innym chorobom.

„W tej chwili szczepienia są dostępne od ręki. Każdy, kto chce się zaszczepić może to zrobić. Nie potrzeba żadnych masowych szczepień, bo w tej chwili dostęp do szczepień jest masowy i wolny. Od każdej chwili, każdy, kto chce, może się zaszczepić i tu się nic nie zmieniło od czasu, kiedy powstał Narodowy Program Szczepień. Cały czas jest to możliwe” – powiedział Müller.

Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie informowało, że każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5. roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony w zalecanym schemacie szczepienia przeciw COVID-19, ma możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla uchodźców z Ukrainy są realizowane preparatami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień, zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce. Na Ukrainie szczepienia prowadzone są zarówno preparatami dopuszczonymi do obrotu w Unii Europejskiej, jak i takimi, które w UE nie są dopuszczone.

MZ wydało także wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. Resort rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie Programu Szczepień Ochronnych na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Dzieci pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch miesięcy od przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i trwającymi na obszarze tego państwa działaniami wojennymi, które spowodowały migrację ludności na terytorium Polski, minister zdrowia umożliwił też organizacje i prowadzenie bezpłatnych szczepień akcyjnych m.in. przeciwko odrze, błonicy, gruźlicy, polio i wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

