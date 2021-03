Rzecznik rządu Piotr Muller na antenie TVN24 mówił o nadchodzącym głosowaniu nad Funduszem Odbudowy. Przyznał wprost, że w partii rządzącej istnieje oczekiwanie, by koalicjanci zagłosowali tak jak Prawo i Sprawiedliwość.

Rzecznik rządu usłyszał na antenie TVN24 pytanie o to, czy premier Mateusz Morawiecki powie swoim ministrom i wiceministrom, którzy są jednocześnie posłami, że oczekuje od nich głosowania za unijnym Funduszem Odbudowy. Byłby to wyraz „elementarnej lojalności wobec szefa”.

„Takie oczekiwanie, co do głosowania „za”, oczywiście będzie.” – przyznał rzecznik Rząu. „Natomiast inną kwestią jest to, czy będzie to elementem jakiejś warunkowości w koalicji. Oczywiście uważamy, że głosowanie przeciwko będzie głosowaniem przeciwko ważnym interesom gospodarczym Polski, bo to jest umowa, która jest niezwykle ważna pod kątem wzrostu nakładów na infrastrukturę” – dodał Muller.

Rzecznik rządu nie chciał ujawnić szczegółów

„Oczekujemy, że każdy z klubu PiS będzie głosował oczywiście za tym projektem, natomiast ewentualne konsekwencje innego głosowania to jest kwestia do rozstrzygnięcia na poziomie politycznym” – powiedział Muller. Rzecznik rządu nie chciał jednak ujawnić szczegółów.

Co zaskakujące, w weekend posłanka PO Barbara Dolniak zapewniła, że Koalicja Obywatelska poprze Fundusz Odbudowy. Dolniak zapewniła, że opozycja również poprze ustawę PiS. Podkreśliła, że jej partia jest za tym, „żebyśmy mogli realizować” Krajowy Plan Odbudowy.

„Mówimy o tym ciągle, wzywając rząd do konsultacji, byśmy wybrali najlepsze rozwiązania. A jeżeli rząd ma problem – bo Zjednoczona Prawica w całości nie zagłosuje za tą ustawą – to właśnie, panie premierze, może pan liczyć na opozycję, na Koalicję Obywatelską” – zadeklarowała Dolniak.

