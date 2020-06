Incydent na spotkaniu wyborczym Rafała Trzaskowskiego w Suwałkach (woj. podlaskie). Młody mężczyzna rzucił w kierunku kandydata Koalicji Obywatelskiej plastikową butelką. Interweniowali policjanci.

Rafał Trzaskowski pojawił się w niedzielę w Suwałkach, gdzie spotkał się ze swoimi sympatykami. – Dzisiaj nie musimy już rozmawiać o 500 plus, dlatego że wszyscy jesteśmy za tym, aby utrzymać program 500 plus. Dzisiaj nie musimy rozmawiać o wieku emerytalnym, dlatego że nie podwyższymy wieku emerytalnego – mówił.

– Dzisiaj nie rozstrzygamy tego, czy będziemy przyjmowali euro czy nie. Dzisiaj musimy skupić się na tym, co najważniejsze dziś i na tym, co najważniejsze będzie w przyszłości i tym różnię się od swoich konkurentów, że przede wszystkim zastanawiam się na tym, co będzie – dodał.

Incydent w czasie wizyty @trzaskowski_ w Suwałkach. Młody mężczyzna rzucił plastikową butelkę w kierunku kandydata KO na prezydenta. Dwie osoby zostały zatrzymane. Politykowi nic się nie stało, butelka trafiła w kamerę telewizyjną. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) June 21, 2020

Tuż po zakończeniu konferencji prasowej Trzaskowski udał się na krótką rozmowę z mieszkańcami Suwałk. Właśnie wtedy doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W kierunku kandydata na prezydenta poleciała plastikowa butelka Domestosu. Napastnik nie trafił prezydenta Warszawy, lecz w telewizyjną kamerę stojącą nieopodal.

Na zdarzenia zareagowała policja. Sprawcę udało się zatrzymać. Z doniesień medialnych wynika, że był to młody mężczyzna. Oprócz niego policjanci zatrzymali jedną z towarzyszących mu osób, w celu przesłuchania.

Źródło: Radio ZET