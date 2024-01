Serwis Wirtualne Media opublikował wyniki oglądalności stacji TVP Info. Warto przypomnieć, że po zmianie władz TVP przeszła ona gigantyczną rewolucję.

Przyszłość stacji TVP Info jeszcze do niedawna była niepewna. Mówiło się bowiem, że wraz ze zmianą władzy w Polsce może ona zostać zlikwidowana całkowicie lub – w wariancie mniej radykalnym – zmieniona zostanie jej nazwa.

Ostatecznie, po tymczasowym wyłączeniu sygnału, stacja wróciła do nadawania pod starą nazwą. Okazuje się jednak, że TVP Info w „nowej odsłonie”, póki co, nie przypadło do gustu widzom.

– Sygnał TVP Info został wyłączony 20 grudnia 2023 r., a jego nadawanie wznowiono 28 grudnia. W ciągu kolejnego tygodnia stacja zdołała uzyskać 1,12 proc. udziału w rynku telewizyjnym – podaje portal Wirtualne Media powołując się na dane Nielsen Audience Measurement. Warto przypomnieć, że średnia oglądalność tego kanału przed wprowadzonymi zmianami była o wiele wyższa.

– W okresie od 1 stycznia do 19 grudnia dotychczasowa odsłona TVP Info notowała udziały na poziomie odpowiednio 5,08 proc., 1,91 proc. i 2,46 proc. – podaje branżowy serwis internetowy.

W tym samym czasie w siłę rośnie Telewizja Republika. W tygodniu od 29 grudnia do 4 stycznia stacja notowała 2,82 proc. udziału w rynku, co dawało jej drugie miejsce wśród telewizji informacyjnych.

Przeczytaj również: