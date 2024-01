Bartosz Gelner, polski aktor młodego pokolenia, był gościem „Pytania na śniadanie” w TVP. Podczas emisji doszło do niecodziennej sytuacji.

Bartosz Gelner był gościem Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego, jednej z par prowadzących program „Pytanie na śniadanie”, czyli „śniadaniówkę” emitowaną na antenie Telewizji Polskiej. Gelner zasiadł na kanapie w studiu telewizji publicznej ze względu na promocję serialu historycznego pt. „Zatoka szpiegów”.

Gelner wciela się tam w jedną z głównych ról. Akcja serialu rozgrywa się natomiast w Gdyniu i Gdańsku. Czas, w którym umiejscowiona została fabuła to z kolei 1940 rok, czyli okres II wojny światowej i okupacji niemieckiej w Polsce. Jednym z głównych bohaterów jest młody oficer Abwehry, niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu, który zostaje alianckim szpiegiem.

Warto podkreślić, że dla Gelnera wizyta w TVP była pierwszą od wielu lat. Aktor w przeszłości bezkompromisowo wypowiadał się o partii rządzącej, stąd nie był mile widzianym gościem w telewizji publicznej. Teraz się to zmieniło.

Bartosz Gelner wbił szpilę TVP

35-letni aktor swoją wypowiedź w TVP rozpoczął od wbicia szpili telewizji publicznej w „starym” wydaniu. Nawiązał przy tym do słów Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który nazwał Donalda Tuska „niemieckim agentem”.

– Ja to dzisiaj w ogóle jestem taki podekscytowany, żeby nie powiedzieć podniecony po prostu, że jestem tu u państwa w „Pytaniu na Śniadanie”, co jest niesamowitym doświadczeniem – powiedział Gelner wodząc oczyma po telewizyjnym studio. – Szczególnie po ośmiu latach mojej nieobecności tutaj. A przyszedłem jako szpieg – i to jeszcze niemiecki, i to z Trójmiasta. Dobrze, że nie nazywam się Donald – dodał aktor.

Słowa Gelnera wprawiły w konsternację prowadzących, czyli Katarzynę Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego, którzy prowadzili program również w czasie, gdy u władzy pozostawała Zjednoczona Prawica. Ich pierwszą reakcją był wprawdzie śmiech, jednak po chwili prowadzący zamilkli. Niedługo później zdecydowali się zmienić temat rozmowy…

