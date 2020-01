Incydent nad Morzem Bałtyckim. Polskie myśliwce F-16 przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot Su-24MR. W przejęciu brali udział piloci z Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, którzy stacjonują w Estonii. W ostatnim czasie doszło do dwóch incydentów tego typu.

Jako pierwszy o interwencji poinformował portal tvn24.pl. Dziennikarze relacjonują, że samoloty F-16 zostały poderwane 15 stycznia, po tym jak zauważono grupę rosyjskich maszyn nad Bałtykiem. Jeden z samolotów (Su-24MR) miał wyłączony transponder. Okazało się, że Rosjanie nie zgłaszali jego przelotu do Kaliningradu (informowali jedynie o Tu-134).

Polscy piloci w F-16 dotarli do Su-24MR i dwóch eskortujących go myśliwców (Su-35 i Su-27). – Piloci zrobili zdjęcia, sprawdzili charakter jego misji i po wykonaniu zadania samoloty wróciły do miejsca dyslokacji – powiedział dowódca PKW Orlik, ppłk pil. Adam Kalinowski, w rozmowie z portalem polska-zbrojna.pl.

Z jego relacji wynika, że piloci po wykonaniu misji rozpoznawczej eskortowali Rosjan aż do granicy z Federacją Rosyjską. Portal tvn24.pl informuje, że to obowiązek samolotów stacjonujących w krajach bałtyckich w ramach NATO Baltic Air Policing.

Przypomnijmy, że polscy piloci służą w ramach programu w bazie lotniczej Amari w Estonii.

Zastanawiające jest jednak duże nagromadzenie tego typu incydentów w ostatnim czasie. Estoński serwis err.ee poinformował, że w 2019 roku NATO Baltic Air Policing musiała podjąć aż 200 interwencji, to o 50 więcej niż rok wcześniej. Zazwyczaj miały one związek z wyłączonym transponderem, niezgłoszeniem przelotu nad obszarem kontrolowanym przez NATO, lub niezgłoszeniem trasy lotu.

Podobna sytuacja miała miejsce także 17 stycznia. Jednak wówczas rosyjskie maszyny zostały przejęte przez pilotów z innych państw NATO. Estońskie media informują, że szybkie interwencje mogą pokazać stopień przygotowania i możliwości wojskowe państw NATO.

Źródło: tvn24.pl, gazeta.pl, err.ee, polska-zbrojna.pl