Po tym, jak media podały sensacyjne informacje o tym, że Fernando Santos jest bliski opuszczenia polskiej reprezentacji, komunikat wydał Polski Związek Piłki Nożnej. Co zaskakujące, niewiele on wyjaśnia i może rodzić kolejne pytania.

Duże emocje wokół polskiej reprezentacji. Saudyjskie media poinformowały, że Fernando Santos przyjął posadę jednego z tamtejszych klubów. Zaznaczono, że negocjacje w sprawie umowy dobiegły końca i pozostały jedynie kwestie formalne. Dotychczasowy selekcjoner polskiej kadry miałby objąć posadę trenera klubu Al-Shabab.

Oznaczałoby to pożegnanie z polską reprezentacją po bardzo krótkim okresie współpracy. Gdyby do tego doszło, Santos stanie się drugim portugalskim szkoleniowcem, który w podobnych okolicznościach porzuca reprezentację Polski. W 2021 r. tuż przed barażami do mistrzostw świata, Kadrę porzucił Paulo Sousa na rzecz pracy w klubie.

Co na to PZPN? Pojawił się komunikat, ale niewiele on wyjaśnia, a wręcz przeciwnie – może wywoływać kolejne pytania.

„Selekcjoner przebywa aktualnie na urlopie. Tydzień temu był w Polsce na meczu Superpucharu Raków – Legia i nie było z jego strony żadnych sygnałów odnośnie zmiany jego planów zawodowych” – czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych przez PZPN.

