Grzegorz Schetyna na antenie Radia Plus skomentował możliwość powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska. Szef Europejskiej Partii Ludowej ogłosił niedawno, że „zrobi wszystko”, aby pomóc Platformie Obywatelskiej. Nie jest tajemnicą, że przed laty to konflikt Tuska i Schetyny był główną osią podziału w PO. Mogło się wydawać, że w ostatnim czasie nieco stracił na znaczeniu, ale nie wiadomo, czy nie powróci razem z większym zaangażowaniem Tuska.

PO przechodzi w ostatnim czasie głęboki kryzys mocno odciskający się na coraz bardziej fatalnych notowaniach sondażowych. Tusk w wywiadzie dla TVN24 stwierdził, że nie chce, by Platforma Obywatelska przeszła do historii. „Nie kocha się partii politycznych, nawet jeśli się je zakładało, ale jestem gotów zrobić wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii” – stwierdził.

Zdaniem Tuska, w polskiej opozycji potrzeba „nowej energii i nowego ładu”. Zapowiedział, że jeszcze w czerwcu będzie rozmawiał z Borysem Budką o tym, w jaki sposób może pomóc Platformie. „Mam poważne powody, żeby być dyskretnym, ale jeszcze w czerwcu będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób pomóc Platformie i opozycji” – powiedział.

Schetyna o powrocie Tuska

Temat pojawił się na antenie Radia Plus. Grzegorz Schetyna ocenił, że były premier „jest gotów wrócić”. „Wszystko zależy od jego rozmowy z przewodniczącym Borysem Budką” – zaznaczył.

„Opozycja nie wygra najbliższych wyborów, które będą krytyczne, kluczowe co do przyszłości, jeżeli nie będzie ze sobą współpracować. Musi ze sobą współpracować, ale żeby współpracować, musi mieć elementarne zaufanie do siebie. I tak patrzę na ten możliwy czy zapowiadany powrót Donalda Tuska” – powiedział Schetyna. Dodał, że były premier mógłby spełnić rolę „integrującą opozycję”.

„To niezbędne, żebyśmy mogli mówić o fazie budowania konstrukcji politycznej, która ma szansę wygrać z PiS-em” – mówił dalej Schetyna. „Demokracja jest w Polsce zagrożona, jest zagrożona praworządność, wolności obywatelskie, nasz pozycja międzynarodowa” – kontynuował Schetyna. „To wszystko trzeba odbudować. Opozycja musi przyjąć minimum, ale to jest tak naprawdę na końcu, najpierw trzeba zbudować relację między tymi, którzy chcą w tym projekcie uczestniczy” – zaznaczył.

Źr. dorzeczy.pl; Radio Plus; wmeritum.pl