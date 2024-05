Niespodziewanie zbiegły z Polski sędzia Tomasz Szmydt pojawił się przed polską ambasadą w Mińsku na Białorusi. Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński powiedział, że całe zajście „miało charakter medialnego spektaklu”, w którym prawdopodobnie uczestniczyły białoruskie służby.

O sprawie poinformował rzecznik MSZ w specjalnym komunikacie. „Dziś w godzinach porannych, przed budynkiem ambasady w Mińsku, Tomasz Szmydt w otoczeniu reżimowych białoruskich dziennikarzy i służb usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego” – napisano. „Nasz przedstawiciel nie odpowiedział na zaczepki” – dodano.

Sprawę komentował w mediach społecznościowych również sam Szmydt. „Dzisiaj chciałem złożyć dokumenty w Konsulacie Polski w Mińsku. Pisma skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. W mojej sprawie Rząd Polski naruszył szereg przypisów zarówno prawa międzynarodowego, jak i krajowego” – twierdził.

„Niestety polski dyplomata Krzysztof Ożanna (odmówił – red.) przyjęcia dokumentów i rozmowy. Na pytanie, czy otrzymał zakaz rozmowy ze mną nie odpowiedział, uciekając do windy” – dodał Szymdt.

Później do sprawy szerzej odnosił się jeszcze Wroński. „Sytuacja była trochę zaskakująca, zachowanie sędziego miało charakter nagabywania. Zwłaszcza, że odbywało się w towarzystwie białoruskiej prasy i ludzi, którzy sprawiali wrażenie, że są pracownikami służb. Miało to raczej charakter medialnego spektaklu, rozgrywanego zapewne na rzecz nowych mocodawców pana Szmydta” – mówił rzecznik MSZ w Polsat News.

„Jeśli sędzia Szmydt uważa, że został pokrzywdzony, może natychmiast, tego dnia znaleźć się na polskiej granicy, przejść ją, złożyć wszystkie dokumenty w instytucjach polskiego państwa i skoro jest takim praworządnym obywatelem, stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, oskarżyć to państwo, które go źle potraktowało. Zapraszamy do Polski. Panie sędzio, niech pan wraca” – dodał Wroński.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News