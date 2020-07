Głosowanie nad składem państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii zakończyło się. W gronie członków nowej instytucji zabraknie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Duchowny w ostrych słowach skomentował decyzję…

Sejm głosował nad składem państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii w środę. Pierwsza sesja, w której kandydaci musieli zdobyć po 3/5 głosów, zakończyła się porażką każdego z 10 kandydatów.

Kolejne głosowania, wymagające już zwykłej większości, wyłoniły: Barbarę Chrobę z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Hannę Elżanowską – psychoterapeutkę, wieloletnią pracowniczkę Instytutu Psychologii KUL oraz Andrzeja Nowarskiego – radcę prawnego.

Jednym z kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej większości był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. O kulisach głosowania poinformował Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji stwierdził, że ks. Isakowicz-Zaleski został odrzucony w trzech turach głosowań. Ze strony sejmowej wynika, że w każdym przypadku większość posłów PiS popierało odrzucenie tej kandydatury.

PiS nie poparł księdza @IsakowiczZalesk do komisji antypedofilskiej. Wierchuszka partii przeciw. Tutaj szczegółowe wyniki:https://t.co/7Y1qYsW6vQ pic.twitter.com/mGEETROEcX — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 15, 2020

Internauci zdziwieni decyzją ws. ks. Isakowicza-Zaleskiego

Sprawę skomentował również sam duchowny. „Nie miałem złudzeń, co do wyniku głosowania, bo wierchuszka Prawo i Sprawiedliwość musiała odwdzięczyć się władzom polskiego Kościoła za ustawiczne poparcie polityczne. A dla władz tych niezależna i sprawnie działająca komisja państwowa ds. pedofilii to śmiertelne zagrożenie” – stwierdził ks. Isakowicz-Zaleski.

Duchowny przypomniał o sprawie abp. Juliusza Paetza, którą przez wiele lat zamiatano pod dywan. „Jeżeli mnie coś dziwi, to fakt, że znaczna część posłów PiS głosowała razem z posłami PO i Lewicy. Z tego wynika, że tzw. „wojna kulturowa” to kolejna ściema dla zamydlenia oczu maluczkim. Ale do czasu. Mane, tekel, fares” – podkreślił.

Na końcu podziękował 96 posłom z różnych partii za głosy.

Odrzucenie kandydatury @IsakowiczZalesk do komisji ds. pedofilii to skandal. Przecież jeżeli tej patologii nie wypali się z Kościoła ogniem i żelazem – to będą cierpieć kolejne dzieci. Ksiądz Isakowicz, jako człowiek bezkompromisowy i niezależny, byłby idealny do tego zadania. — Piotr Zychowicz (@PiotrZychowicz) July 15, 2020

Trudna do wytłumaczenia i szkodliwa decyzja. Ks. Isakowicz-Zaleski od lat walczy z pedofilią w Kościele, trudno o kogoś bardziej wiarygodnego do tej komisji. https://t.co/NLkzKXwuBR — Marcin Makowski (@makowski_m) July 15, 2020

Źródło: Twitter, Facebook